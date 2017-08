Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Wien (pta009/07.08.2017/09:00) - Die Sanochemia Pharmazeutika AG, Wien (ISIN AT0000776307, ISIN DE000A1G7JQ9) gibt bekannt, dass die Anleihe 2012/17 in Höhe von EURO 10 Millionen, mit Endfälligkeit zum 06. August 2017, vollständig (zu 100 % des Nennwertes) ausbezahlt wurde. Nach dem im Dezember 2016 durchgeführten freiwilligen Rückkaufangebot wurde die noch offene Nominalsumme (inkl. Zinsen) mit heutigem Datum den Anleihezeichnern überwiesen.



Sanochemia hatte die Refinanzierung der Anleihe bereits im letzten Jahr gesichert.



