Die Entspannung am Devisenmarkt hat den Dax am Montag gestützt. Er startete leicht im Plus bei 12.304 Punkten. Der Euro kostete 1,1785 Dollar und notierte damit mehr als einen US-Cent unter seinem Zweieinhalb-Jahres-Hoch der Vorwoche. Damit werden Waren heimischer Firmen auf dem Weltmarkt wieder wettbewerbsfähiger.

