Düsseldorf - Am US-Arbeitsmarkt lag der Zuwachs neugeschaffener Arbeitsstellen im Juli mit 209.000 oberhalb der Markterwartungen (183.000), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Wie im letzten Jahr habe auch im bisherigen Jahresverlauf der monatsdurchschnittliche Zuwachs an Arbeitsstellen bei rund 185.000 gelegen. Insofern baue sich keine zusätzliche Dynamik am Arbeitsmarkt auf. Die Arbeitslosenquote habe sich im Juli erwartungsgemäß auf 4,3% ermäßigt. Zudem habe auch das Monatsplus bei den Stundenverdiensten mit 0,3% den Markterwartungen entsprochen. Die Jahresrate habe den vierten Monat in Folge 2,5% betragen. Das zyklische Hoch habe im Dezember 2016 bei 2,9% gelegen. Damit würden nach Erachten der Analysten vom Arbeitsmarkte keine Signale hin zu einer schnellen Verschärfung der US-Geldpolitik ausgehen.

Den vollständigen Artikel lesen ...