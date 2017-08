Essen - Obwohl die Investoren am Freitag dem US-Arbeitsmarktbericht entgegen fieberten, sollten die Auftragseingänge für die deutsche Industrie im Juni nicht ganz außer Acht gelassen werden, so die Analysten der National-Bank AG.Diese seien sowohl im Monats- als auch im Jahresvergleich bei sogar noch leicht nach oben revidierten Mai-Daten kräftig angestiegen. Die deutsche Wirtschaft werde also auch in den kommenden Monaten an einem ordentlichen Auftragspolster partizipieren können, mit den entsprechenden Wirkungen auf das Wachstum. Die deutschen Daten zur Industrieproduktion im Juni, die heute Morgen zu Handelsbeginn veröffentlicht würden, dürften einen deutlichen Zuwachs anzeigen. Die Industrie werde also einen ordentlichen Beitrag zum Wirtschaftswachstum in Q2 geliefert haben.

Den vollständigen Artikel lesen ...