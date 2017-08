"Kaufen macht nicht glücklich - besser ist es, in Erlebnisse zu investieren." Diese Regel galt lange unter Soziologen und Therapeuten. Doch inzwischen haben Forscher ein kleines "aber" dazu gefügt.

Wenn Konsumenten Dinge häufig und lange nutzen, stellt sich eher eine anhaltende oder wiederkehrende Freude ein, als nach einem Restaurantbesuch oder einer Kurzreise.Denn das Glück über ein Ereignis verblasst im Alltag recht schnell. Berufstätige kennen das: Die gefühlte Erholung des Urlaubs ist oft schon nach dem ersten Arbeitstag verschwunden. Der Kauf realer Produkte hingegen hält länger und kann einen ungleich größeren Wert darstellen.

Zwei Voraussetzungen müssen allerdings erfüllt sein: Der Käufer legt sich einen Gegenstand zu, der ihm wirklich etwas bedeutet. Und, er erlebt etwas damit. Wer sich das lang ersehnte Rennrad kauft und regelmäßig Tagestouren damit fährt, wird eine tiefere Befriedigung erleben, als jemand der sich nur für einen Vormittag ein Fahrrad ausleiht, um in die nächste Stadt zu radeln.Ein Phänomen das Bikepacker Maximilian Droste bestätigt. Mit seinem Rennrad ist der 23-Jährige voriges Jahr von New York nach San Francisco gefahren. 6400 Kilometer Abenteuer - durch gleisende Wüstenhitze, über schneebedeckte Bergwipfel und vorbei an quirligen Städten. "Dabei ist das Rad gleichzeitig dein bester Freund und schlimmster Feind", schmunzelt der Student, der auch die ein oder andere Panne managen musste. Vorort ein Rad zu leihen, kam für den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...