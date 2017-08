The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT BNQE XETR DE000PB6R1G0 BNP PAR.ISS. O.E. ETC ETC1 EQU EUR Y

CT BNQH XETR DE000PB6R1H8 BNP PAR.ISS. O.E. ETC ETC1 EQU EUR Y

CT BNQD XETR DE000PB6R1W7 BNP PAR.ISS. O.E. ETC ETC1 EQU EUR Y

CT BNQ2 XETR DE000PB6RE18 BNP PAR.ISS. O.E. ETC ETC1 EQU EUR Y

CT BNQX XETR DE000PB6REB0 BNP PAR.ISS. O.E. ETC ETC1 EQU EUR Y

CT BNQ1 XETR DE000PB6RED6 BNP PAR.ISS. O.E. ETC ETC1 EQU EUR Y

CT BNQZ XETR DE000PB6REG9 BNP PAR.ISS. O.E. ETC ETC1 EQU EUR Y

CT BNQ3 XETR DE000PB6REH7 BNP PAR.ISS. O.E. ETC ETC1 EQU EUR Y

CT BNQY XETR DE000PB6REW6 BNP PAR.ISS. O.E. ETC ETC1 EQU EUR Y

CT B4NS XETR DE000PB7Z1N5 BNP PAR.ISS. O.E. ETC ETC1 EQU EUR Y

CT B4NQ XETR DE000PB8C0P8 BNP PAR.ISS. O.E. ETC ETC1 EQU EUR Y

CT B4NU XETR DE000PB8LED5 BNP PAR.ISS. O.E. ETC ETC1 EQU EUR Y

CT B4NR XETR DE000PB8N1C1 BNP PAR.ISS. O.E. ETC ETC1 EQU EUR Y

CT BNQL XETR DE000PB8PAL7 BNP PAR.ISS. O.E. ETC XPD ETC1 EQU EUR Y

CT BNQN XETR DE000PB8R1A1 BNP PAR.ISS. O.E. ETC ETC1 EQU EUR Y

CT BNQP XETR DE000PB8R1C7 BNP PAR.ISS. O.E. ETC ETC1 EQU EUR Y

CT BNQU XETR DE000PB8R1E3 BNP PAR.ISS. O.E. ETC ETC1 EQU EUR Y

CT BNQT XETR DE000PB8R1L8 BNP PAR.ISS. O.E. ETC ETC1 EQU EUR Y

CT BNQV XETR DE000PB8R1M6 BNP PAR.ISS. O.E. ETC ETC1 EQU EUR Y

CT BNQQ XETR DE000PB8R1N4 BNP PAR.ISS. O.E. ETC ETC1 EQU EUR Y

CT BNQS XETR DE000PB8R1T1 BNP PAR.ISS. O.E. ETC ETC1 EQU EUR Y

CT BNQR XETR DE000PB8R1Z8 BNP PAR.ISS. O.E. ETC ETC1 EQU EUR Y

CT B4N5 XETR DE000PB8REC4 BNP PAR.ISS. O.E. ETC ETC1 EQU EUR Y

CT BNQ4 XETR DE000PB8REE0 BNP PAR.ISS. O.E. ETC ETC1 EQU EUR Y