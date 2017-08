The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT X0BF XETR DE000ETC0654 COMMERZBANK ETC UNL. ETC1 EQU EUR Y

CT X0BG XETR DE000ETC0662 COMMERZBANK ETC UNL. ETC1 EQU EUR Y

CT X0BH XETR DE000ETC0670 COMMERZBANK ETC UNL. ETC1 EQU EUR Y

CT X0BI XETR DE000ETC0688 COMMERZBANK ETC UNL. ETC1 EQU EUR Y

CT X0BL XETR DE000ETC0712 COMMERZBANK ETC UNL. ETC1 EQU EUR Y

CT X0BM XETR DE000ETC0720 COMMERZBANK ETC UNL. ETC1 EQU EUR Y

CT X0BQ XETR DE000ETC0753 COMMERZBANK ETC UNL. ETC1 EQU EUR Y

CT X0BR XETR DE000ETC0761 COMMERZBANK ETC UNL. ETC1 EQU EUR Y

CT X0BU XETR DE000ETC0795 COMMERZBANK ETC UNL. ETC1 EQU EUR Y

CT X0BV XETR DE000ETC0803 COMMERZBANK ETC UNL. ETC1 EQU EUR Y

CT X0E1 XETR DE000ETC0837 COMMERZBANK ETC UNL. ETC1 EQU EUR Y

CT X0E2 XETR DE000ETC0845 COMMERZBANK ETC UNL. ETC1 EQU EUR Y

CT X0E5 XETR DE000ETC0878 COMMERZBANK ETC UNL. ETC1 EQU EUR Y

CT X0E6 XETR DE000ETC0886 COMMERZBANK ETC UNL. ETC1 EQU EUR Y

CT B4NP XETR DE000PB6ALU1 BNP PAR.ISS. O.E. ETC ETC1 EQU EUR Y

CT B4N2 XETR DE000PB6BEN9 BNP PAR.ISS. O.E. ETC ETC1 EQU EUR Y

CT B4N1 XETR DE000PB6D1Z6 BNP PAR.ISS. O.E. ETC ETC1 EQU EUR Y

CT B4NV XETR DE000PB6G0E0 BNP PAR.ISS. O.E. ETC XAU ETC1 EQU EUR Y

CT BNQ9 XETR DE000PB6GAS5 BNP PAR.ISS. O.E. ETC ETC1 EQU EUR Y

CT B4N3 XETR DE000PB6H1T5 BNP PAR.ISS. O.E. ETC ETC1 EQU EUR Y

CT B4NW XETR DE000PB6PAE6 BNP PAR.ISS. O.E. ETC XPD ETC1 EQU EUR Y

CT BNQG XETR DE000PB6R101 BNP PAR.ISS. O.E. ETC ETC1 EQU EUR Y

CT BNQC XETR DE000PB6R1B1 BNP PAR.ISS. O.E. ETC ETC1 EQU EUR Y

CT BNQF XETR DE000PB6R1D7 BNP PAR.ISS. O.E. ETC ETC1 EQU EUR Y