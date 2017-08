The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT X0D7 XETR DE000ETC0415 COMMERZBANK ETC UNL. ETC1 EQU EUR Y

CT X0D8 XETR DE000ETC0423 COMMERZBANK ETC UNL. ETC1 EQU EUR Y

CT X0D9 XETR DE000ETC0431 COMMERZBANK ETC UNL. ETC1 EQU EUR Y

CT X0DA XETR DE000ETC0449 COMMERZBANK ETC UNL. ETC1 EQU EUR Y

CT X0DB XETR DE000ETC0456 COMMERZBANK ETC UNL. ETC1 EQU EUR Y

CT X0DC XETR DE000ETC0464 COMMERZBANK ETC UNL. ETC1 EQU EUR Y

CT X0DD XETR DE000ETC0472 COMMERZBANK ETC UNL. ETC1 EQU EUR Y

CT X0DE XETR DE000ETC0480 COMMERZBANK ETC UNL. ETC1 EQU EUR Y

CT X0DF XETR DE000ETC0498 COMMERZBANK ETC UNL. ETC1 EQU EUR Y

CT X0DG XETR DE000ETC0506 COMMERZBANK ETC UNL. ETC1 EQU EUR Y

CT X0B1 XETR DE000ETC0514 COMMERZBANK ETC UNL. ETC1 EQU EUR Y

CT X0B2 XETR DE000ETC0522 COMMERZBANK ETC UNL. ETC1 EQU EUR Y

CT X0B3 XETR DE000ETC0530 COMMERZBANK ETC UNL. ETC1 EQU EUR Y

CT X0B4 XETR DE000ETC0548 COMMERZBANK ETC UNL. ETC1 EQU EUR Y

CT X0B5 XETR DE000ETC0555 COMMERZBANK ETC UNL. ETC1 EQU EUR Y

CT X0B6 XETR DE000ETC0563 COMMERZBANK ETC UNL. ETC1 EQU EUR Y

CT X0B7 XETR DE000ETC0571 COMMERZBANK ETC UNL. ETC1 EQU EUR Y

CT X0B8 XETR DE000ETC0589 COMMERZBANK ETC UNL. ETC1 EQU EUR Y

CT X0B9 XETR DE000ETC0597 COMMERZBANK ETC UNL. ETC1 EQU EUR Y

CT X0BA XETR DE000ETC0605 COMMERZBANK ETC UNL. ETC1 EQU EUR Y

CT X0BB XETR DE000ETC0613 COMMERZBANK ETC UNL. ETC1 EQU EUR Y

CT X0BC XETR DE000ETC0621 COMMERZBANK ETC UNL. ETC1 EQU EUR Y

CT X0BD XETR DE000ETC0639 COMMERZBANK ETC UNL. ETC1 EQU EUR Y

CT X0BE XETR DE000ETC0647 COMMERZBANK ETC UNL. ETC1 EQU EUR Y