The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT X0CK XETR DE000ETC0175 COMMERZBANK ETC UNL. ETC1 EQU EUR Y

CT X0CL XETR DE000ETC0183 COMMERZBANK ETC UNL. ETC1 EQU EUR Y

CT X005 XETR DE000ETC0191 COMMERZBANK ETC UNL. ETC1 EQU EUR Y

CT X006 XETR DE000ETC0209 COMMERZBANK ETC UNL. ETC1 EQU EUR Y

CT X0CM XETR DE000ETC0217 COMMERZBANK ETC UNL. ETC1 EQU EUR Y

CT X0CN XETR DE000ETC0225 COMMERZBANK ETC UNL. ETC1 EQU EUR Y

CT X007 XETR DE000ETC0233 COMMERZBANK ETC UNL. ETC1 EQU EUR Y

CT X008 XETR DE000ETC0241 COMMERZBANK ETC UNL. ETC1 EQU EUR Y

CT X0CP XETR DE000ETC0258 COMMERZBANK ETC UNL. ETC1 EQU EUR Y

CT X0CQ XETR DE000ETC0266 COMMERZBANK ETC UNL. ETC1 EQU EUR Y

CT X0C1 XETR DE000ETC0274 COMMERZBANK ETC UNL. ETC1 EQU EUR Y

CT X0C2 XETR DE000ETC0282 COMMERZBANK ETC UNL. ETC1 EQU EUR Y

CT X0D1 XETR DE000ETC0290 COMMERZBANK ETC UNL. ETC1 EQU EUR Y

CT X0D2 XETR DE000ETC0308 COMMERZBANK ETC UNL. ETC1 EQU EUR Y

CT X0C3 XETR DE000ETC0316 COMMERZBANK ETC UNL. ETC1 EQU EUR Y

CT X0C4 XETR DE000ETC0324 COMMERZBANK ETC UNL. ETC1 EQU EUR Y

CT X0D3 XETR DE000ETC0332 COMMERZBANK ETC UNL. ETC1 EQU EUR Y

CT X0D4 XETR DE000ETC0340 COMMERZBANK ETC UNL. ETC1 EQU EUR Y

CT X0C5 XETR DE000ETC0357 COMMERZBANK ETC UNL. ETC1 EQU EUR Y

CT X0C6 XETR DE000ETC0365 COMMERZBANK ETC UNL. ETC1 EQU EUR Y

CT X0D5 XETR DE000ETC0373 COMMERZBANK ETC UNL. ETC1 EQU EUR Y

CT X0D6 XETR DE000ETC0381 COMMERZBANK ETC UNL. ETC1 EQU EUR Y

CT X0C7 XETR DE000ETC0399 COMMERZBANK ETC UNL. ETC1 EQU EUR Y

CT X0C8 XETR DE000ETC0407 COMMERZBANK ETC UNL. ETC1 EQU EUR Y