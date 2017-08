The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT 00XR XETR DE000A1NZLR7 ETFS H.COM.SEC.Z12/UN.IDX ETC1 EQU EUR Y

CT 00XS XETR DE000A1NZLS5 ETFS H.COM.SEC.Z12/UN.IDX ETC1 EQU EUR Y

CT OOEC XETR DE000A1RX1P2 ETFS COM.SEC.Z12/UN.INDEX ETC1 EQU EUR Y

CT GBSE XETR DE000A1RX996 ETFS H.MET.SEC.Z12/UN.XAU ETC1 EQU EUR Y

CT EHEN XETR DE000A1Y7Y36 ETFS H.COM.SEC.Z12/UN.IDX ETC1 EQU EUR Y

CT PCFG XETR DE000A1ZK3V1 BOOST ISSUER SILV.ZT13/62 ETC1 EQU EUR Y

CT PCFH XETR DE000A1ZK3W9 BOOST ISSUER SILV.ZT13/62 ETC1 EQU EUR Y

CT PCFN XETR DE000A1ZLCP4 BOOST ISSUER GOLD ZT13/62 ETC1 EQU EUR Y

CT PCFP XETR DE000A1ZLCQ2 BOOST ISSUER GOLD ZT13/62 ETC1 EQU EUR Y

CT 4RUJ XETR DE000A2BDEA8 ETFS COM.SEC.DZ08/UN.IDX ETC1 EQU EUR Y

CT 4RT6 XETR DE000A2BDEB6 ETFS COM.SEC.DZ08/UN.IDX ETC1 EQU EUR Y

CT 4RUD XETR DE000A2BDEC4 ETFS COM.SEC.DZ08/UN.IDX ETC1 EQU EUR Y

CT 4RUC XETR DE000A2BDED2 ETFS COM.SEC.DZ08/UN.IDX ETC1 EQU EUR Y

CT 3BFS XETR DE000A2BGQ05 BOOST ISSUER ETP Z 2062 ETC1 EQU EUR Y

CT OI1S XETR DE000A2BGQW9 BOOST ISSUER ETP Z 2062 ETC1 EQU EUR Y

CT 2OIL XETR DE000A2BGQX7 BOOST ISSUER ETP Z 2062 ETC1 EQU EUR Y

CT 2OIS XETR DE000A2BGQY5 BOOST ISSUER ETP Z 2062 ETC1 EQU EUR Y

CT 3BFM XETR DE000A2BGQZ2 BOOST ISSUER ETP Z 2062 ETC1 EQU EUR Y

CT X001 XETR DE000ETC0118 COMMERZBANK ETC UNL. ETC1 EQU EUR Y

CT X002 XETR DE000ETC0126 COMMERZBANK ETC UNL. ETC1 EQU EUR Y

CT X0CI XETR DE000ETC0134 COMMERZBANK ETC UNL. ETC1 EQU EUR Y

CT X0CJ XETR DE000ETC0142 COMMERZBANK ETC UNL. ETC1 EQU EUR Y

CT X003 XETR DE000ETC0159 COMMERZBANK ETC UNL. ETC1 EQU EUR Y

CT X004 XETR DE000ETC0167 COMMERZBANK ETC UNL. ETC1 EQU EUR Y