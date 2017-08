The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.08.2017

TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT 0LJD XETR DE000A18HC33 BOOST ISSUER BRENTOIL ETC1 EQU EUR Y

CT 0LJE XETR DE000A18HC41 BOOST ISSUER ETP 2062 ETC1 EQU EUR Y

CT 0LJF XETR DE000A18HC58 BOOST ISSUER ETP 2062 ETC1 EQU EUR Y

CT XETC XETR DE000A1AQGX1 DB ETC IDX BRENT BST E 60 ETC1 EQU EUR Y

CT GZUR XETR DE000A1DCTL3 ETFS MET.SEC.DZ09/UN.XAU ETC1 EQU EUR Y

CT XAD5 XETR DE000A1E0HR8 DB ETC PLC P GOLD EUR 60 ETC1 EQU EUR Y

CT XAD6 XETR DE000A1E0HS6 DB ETC PLC P SLVR EUR 60 ETC1 EQU EUR Y

CT XCTH XETR DE000A1ED2J2 DB ETC IDX ENER BST E 60 ETC1 EQU EUR Y

CT XAD1 XETR DE000A1EK0G3 DB ETC PLC P GOLD EUR H60 ETC1 EQU EUR Y

CT XAD3 XETR DE000A1EK0H1 DB ETC PLC P PLAT EUR H60 ETC1 EQU EUR Y

CT XAD2 XETR DE000A1EK0J7 DB ETC PLC P SLVR EUR H60 ETC1 EQU EUR Y

CT XAD4 XETR DE000A1EK3B8 DB ETC PLC P PAL EUR H 60 ETC1 EQU EUR Y

CT XCTL XETR DE000A1KYN55 DB ETC IDX COM BST E 61 ETC1 EQU EUR Y

CT 8PSG XETR DE000A1MECS1 SOURCE PHY.MRKT.ETC00 XAU ETC1 EQU EUR Y

CT 00XT XETR DE000A1N3G19 ETFS H.COM.SEC.Z12/UN.IDX ETC1 EQU EUR Y

CT OOEA XETR DE000A1N49P6 ETFS COM.SEC.Z12/UN.INDEX ETC1 EQU EUR Y

CT OOEB XETR DE000A1N49Q4 ETFS COM.SEC.Z12/UN.IDX ETC1 EQU EUR Y

CT 00XJ XETR DE000A1NZLJ4 ETFS H.COM.SEC.Z12/UN.IDX ETC1 EQU EUR Y

CT 00XK XETR DE000A1NZLK2 ETFS H.COM.SEC.Z12/UN.IDX ETC1 EQU EUR Y

CT 00XL XETR DE000A1NZLL0 ETFS H.COM.SEC.Z12/UN.IDX ETC1 EQU EUR Y

CT 00XM XETR DE000A1NZLM8 ETFS H.COM.SEC.Z12/UN.IDX ETC1 EQU EUR Y

CT 00XN XETR DE000A1NZLN6 ETFS H.COM.SEC.Z12/UN.IDX ETC1 EQU EUR Y

CT 00XP XETR DE000A1NZLP1 ETFS H.COM.SEC.Z12/UN.IDX ETC1 EQU EUR Y

CT 00XQ XETR DE000A1NZLQ9 ETFS H.COM.SEC.Z12/UN.IDX ETC1 EQU EUR Y