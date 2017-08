The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT 4RTE XETR DE000A0V9X58 ETFS COM.SEC.DZ08/UN.IDX ETC1 EQU EUR Y

CT 4RTF XETR DE000A0V9X66 ETFS COM.SEC.DZ08/UN.IDX ETC1 EQU EUR Y

CT 4RTG XETR DE000A0V9X74 ETFS COM.SEC.DZ08/UN.IDX ETC1 EQU EUR Y

CT 9GA3 XETR DE000A0V9XU0 ETFS COM.SEC.DZ08/UN.IDX ETC1 EQU EUR Y

CT 9GA7 XETR DE000A0V9XY2 ETFS COM.SEC.DZ08/UN.IDX ETC1 EQU EUR Y

CT 4RUA XETR DE000A0V9Y16 ETFS COM.SEC.DZ08/UN.IDX ETC1 EQU EUR Y

CT 4RUB XETR DE000A0V9Y24 ETFS COM.SEC.DZ08/UN.IDX ETC1 EQU EUR Y

CT 4RUE XETR DE000A0V9Y57 ETFS COM.SEC.DZ08/UN.IDX ETC1 EQU EUR Y

CT 4RUH XETR DE000A0V9Y81 ETFS COM.SEC.DZ08/UN.IDX ETC1 EQU EUR Y

CT 4RTK XETR DE000A0V9YA0 ETFS COM.SEC.DZ08/UN.IDX ETC1 EQU EUR Y

CT 4RTR XETR DE000A0V9YG7 ETFS COM.SEC.DZ08/UN.IDX ETC1 EQU EUR Y

CT 4RTS XETR DE000A0V9YH5 ETFS COM.SEC.DZ08/UN.IDX ETC1 EQU EUR Y

CT 4RT2 XETR DE000A0V9YT0 ETFS COM.SEC.DZ08/UN.IDX ETC1 EQU EUR Y

CT 4RT3 XETR DE000A0V9YU8 ETFS COM.SEC.DZ08/UN.IDX ETC1 EQU EUR Y

CT 4RT4 XETR DE000A0V9YV6 ETFS COM.SEC.DZ08/UN.IDX ETC1 EQU EUR Y

CT 4RT7 XETR DE000A0V9YY0 ETFS COM.SEC.DZ08/UN.IDX ETC1 EQU EUR Y

CT 4RT8 XETR DE000A0V9YZ7 ETFS COM.SEC.DZ08/UN.IDX ETC1 EQU EUR Y

CT 4RUM XETR DE000A0V9ZC3 ETFS COM.SEC.DZ08/UN.IDX ETC1 EQU EUR Y

CT 4RUP XETR DE000A0V9ZE9 ETFS COM.SEC.DZ08/UN.IDX ETC1 EQU EUR Y

CT O1LL XETR DE000A133ZT6 BOOST ISSUER ETP 2062 ETC1 EQU EUR Y

CT NGXL XETR DE000A133ZU4 BOOST ISSUER ETP 2062 ETC1 EQU EUR Y

CT O1LS XETR DE000A133ZV2 BOOST ISSUER ETP 2062 ETC1 EQU EUR Y

CT NGXS XETR DE000A133ZW0 BOOST ISSUER NGAS.ETP2062 ETC1 EQU EUR Y

CT 0LJC XETR DE000A18HC25 BOOST ISSUER WTI OIL ETC ETC1 EQU EUR Y