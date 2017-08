The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT OD74 XETR DE000A0KRKL7 ETFS COM.SEC.DZ06/UN.IDX ETC1 EQU EUR Y

CT OESA XETR DE000A0KRKM5 ETFS OIL SEC DZ06/UN.OILB ETC1 EQU EUR Y

CT OESB XETR DE000A0KRKN3 ETFS OIL SEC DZ06/UN.OILW ETC1 EQU EUR Y

CT GG9B XETR DE000A0LP781 GOLD BULL.SECS 04/UND DZ ETC1 EQU EUR Y

CT VZLA XETR DE000A0N62D7 ETFS MET.SEC.DZ07/UN.XPT ETC1 EQU EUR Y

CT VZLB XETR DE000A0N62E5 ETFS MET.SEC.DZ07/UN.XPD ETC1 EQU EUR Y

CT VZLC XETR DE000A0N62F2 ETFS MET.SEC.DZ07/UN.XAG ETC1 EQU EUR Y

CT VZLD XETR DE000A0N62G0 ETFS MET.SEC.DZ07/UN.XAU ETC1 EQU EUR Y

CT VZLE XETR DE000A0N62H8 ETFS MET.SEC.DZ07/UN.BSKT ETC1 EQU EUR Y

CT 4GLD XETR DE000A0S9GB0 DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD ETC1 EQU EUR Y

CT 9GAF XETR DE000A0SVX34 ETFS COM.SEC.DZ07/UN.IDX ETC1 EQU EUR Y

CT 9GAG XETR DE000A0SVX42 ETFS COM.SEC.DZ07/UN.IDX ETC1 EQU EUR Y

CT 9GAH XETR DE000A0SVX59 ETFS COM.SEC.DZ07/UN.IDX ETC1 EQU EUR Y

CT 9GAJ XETR DE000A0SVX67 ETFS COM.SEC.DZ07/UN.IDX ETC1 EQU EUR Y

CT 9GAK XETR DE000A0SVX75 ETFS COM.SEC.DZ07/UN.IDX ETC1 EQU EUR Y

CT 9GAL XETR DE000A0SVX83 ETFS COM.SEC.DZ07/UN.IDX ETC1 EQU EUR Y

CT 9GAM XETR DE000A0SVX91 ETFS COM.SEC.DZ07/UN.IDX ETC1 EQU EUR Y

CT 9GAN XETR DE000A0SVYA6 ETFS COM.SEC.DZ07/UN.IDX ETC1 EQU EUR Y

CT 9GAP XETR DE000A0SVYB4 ETFS COM.SEC.DZ07/UN.IDX ETC1 EQU EUR Y

CT 9GAQ XETR DE000A0SVYC2 ETFS COM.SEC.DZ07/UN.IDX ETC1 EQU EUR Y

CT 9GA9 XETR DE000A0V9X09 ETFS COM.SEC.DZ08/UN.IDX ETC1 EQU EUR Y

CT 4RTB XETR DE000A0V9X25 ETFS COM.SEC.DZ08/UN.IDX ETC1 EQU EUR Y

CT 4RTC XETR DE000A0V9X33 ETFS COM.SEC.DZ08/UN.IDX ETC1 EQU EUR Y

CT 4RTD XETR DE000A0V9X41 ETFS COM.SEC.DZ08/UN.IDX ETC1 EQU EUR Y