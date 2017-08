The following instruments on XETRA do have their first trading day 07.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 07.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000DG6CSK2 DZ BANK CLN E.9341 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG6CSL0 DZ BANK CLN E.9342 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000NWB17X6 NRW.BANK IS.A.17X 17/22 BD00 BON EUR N

CA XFRA US100743AK97 BOSTON GAS 2027 144A BD00 BON USD N

CA XFRA US462652AE80 IRAK 2023 144A BD00 BON USD N

CA XFRA US49456BAM37 KINDER MORGAN 17/23 BD00 BON USD N

CA XFRA US49456BAN10 KINDER MORGAN 17/23 FLR BD00 BON USD N

CA XFRA USU12501AV13 CCO HLDGS 17/28 REGS BD00 BON USD N

CA XFRA USU92147AA28 VALVOLINE 17/25 REGS BD00 BON USD N

CA XFRA XS0672279568 AFR. DEV. BK 11/21 MTN BD00 BON ZAR N

CA XFRA XS1651850569 DREAM GLB.FDG I 17/21 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1660709616 OTTO GCKG MTN 17/26 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1662407862 IRAK 17/23 REGS BD01 BON USD N

CA 1JZ XFRA CA36251Y1051 GT GOLD CORP. EQ00 EQU EUR N