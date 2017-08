The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT OD7L XETR DE000A0KRJ36 ETFS COM.SEC.DZ06/UN.NGAS ETC1 EQU EUR Y

CT OD7M XETR DE000A0KRJ44 ETFS COM.SEC.DZ06/UN.NICK ETC1 EQU EUR Y

CT OD7N XETR DE000A0KRJ51 ETFS COM.SEC.DZ06/UN.SLVR ETC1 EQU EUR Y

CT OD7P XETR DE000A0KRJ69 ETFS COM.SEC.DZ06/UN.SOYO ETC1 EQU EUR Y

CT OD7Q XETR DE000A0KRJ77 ETFS COM.SEC.DZ06/UN.SOYB ETC1 EQU EUR Y

CT OD7R XETR DE000A0KRJ85 ETFS COM.SEC.DZ06/UN.SUGA ETC1 EQU EUR Y

CT OD7S XETR DE000A0KRJ93 ETFS COM.SEC.DZ06/UN.WEAT ETC1 EQU EUR Y

CT OD7A XETR DE000A0KRJS4 ETFS COM.SEC.DZ06/UN.ALUM ETC1 EQU EUR Y

CT OD7B XETR DE000A0KRJT2 ETFS COM.SEC.DZ06/UN.COFF ETC1 EQU EUR Y

CT OD7C XETR DE000A0KRJU0 ETFS COM.SEC.DZ06/UN.COPA ETC1 EQU EUR Y

CT OD7D XETR DE000A0KRJV8 ETFS COM.SEC.DZ06/UN.CORN ETC1 EQU EUR Y

CT OD7E XETR DE000A0KRJW6 ETFS COM.SEC.DZ06/UN.COTN ETC1 EQU EUR Y

CT OD7F XETR DE000A0KRJX4 ETFS COM.SEC.DZ06/UN.WTI ETC1 EQU EUR Y

CT OD7G XETR DE000A0KRJY2 ETFS COM.SEC.DZ06/UN.UGAS ETC1 EQU EUR Y

CT OD7H XETR DE000A0KRJZ9 ETFS COM.SEC.DZ06/UN.BULL ETC1 EQU EUR Y

CT OD7T XETR DE000A0KRKA0 ETFS COM.SEC.DZ06/UN.ZINC ETC1 EQU EUR Y

CT OD7U XETR DE000A0KRKB8 ETFS COM.SEC.DZ06/UN.IDX ETC1 EQU EUR Y

CT OD7V XETR DE000A0KRKC6 ETFS COM.SEC.DZ06/UN.IDX ETC1 EQU EUR Y

CT OD7W XETR DE000A0KRKD4 ETFS COM.SEC.DZ06/UN.IDX ETC1 EQU EUR Y

CT OD7X XETR DE000A0KRKE2 ETFS COM.SEC.DZ06/UN.IDX ETC1 EQU EUR Y

CT OD7Y XETR DE000A0KRKF9 ETFS COM.SEC.DZ06/UN.IDX ETC1 EQU EUR Y

CT OD7Z XETR DE000A0KRKG7 ETFS COM.SEC.DZ06/UN.IDX ETC1 EQU EUR Y

CT OD72 XETR DE000A0KRKJ1 ETFS COM.SEC.DZ06/UN.IDX ETC1 EQU EUR Y

CT OD73 XETR DE000A0KRKK9 ETFS COM.SEC.DZ06/UN.IDX ETC1 EQU EUR Y