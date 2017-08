The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AU0000KFWHV4 KRED.F.WIED.12/17 MTN AD BD00 BON AUD N

CA XFRA CH0361532937 PFZ.SCHW.KT.BKN 17-32 490 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A0Z2AD5 BERLIN HYP AG PFE118 BD00 BON EUR N

CA AFJB XFRA DE000A1HGM38 AIR BERLIN FIN. 13/19 CV BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JEF5 DZ BANK IS.E.7952 VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB1PF0 LB.HESS.-THR. A1108/005 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB63Z8 NORDLB 2 PHASEN-BD. 36/11 BD01 BON EUR N

CA XFRA US676167BR95 OESTERR.K.BK 16/17 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA US912796LP28 US TREASURY BILL 08/10/17 BD01 BON USD N