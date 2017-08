The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT DTEA XETR US2515661054 DEUTSCHE TELEKOM ADR 1 DAX1 EQU EUR Y

CT DPWA XETR US25157Y2028 DEUTSCHE POST SPONS.ADR 1 DAX1 EQU EUR Y

CT EOAA XETR US2687801033 E.ON SE O.N. ADR DAX1 EQU EUR Y

CT RWEA XETR US74975E3036 RWE AG ADR 1 DAX1 EQU EUR Y

CT AZU XETR ES0112501012 EBRO FOODS NOM. EO -,60 ESP0 EQU EUR Y

CT BOY XETR ES0113211835 BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49 ESP0 EQU EUR Y

CT FV02 XETR ES0113307062 BANKIA S.A.P.CONTRASP.EO1 ESP0 EQU EUR Y

CT BSD2 XETR ES0113900J37 BCO SANTANDER N.EO0,5 ESP0 EQU EUR Y

CT GAN XETR ES0116870314 GAS NATURAL SDG INH. EO 1 ESP0 EQU EUR Y

CT UFG XETR ES0118900010 FERROVIAL S.A.INH. EO-,20 ESP0 EQU EUR Y

CT AJ3 XETR ES0125220311 ACCIONA SA INH. EO 1 ESP0 EQU EUR Y

CT ENA XETR ES0130670112 ENDESA INH. EO 1,20 ESP0 EQU EUR Y

CT GTQ1 XETR ES0143416115 SIEMENS GAMESA R.E.EO-,17 ESP0 EQU EUR Y

CT IBE1 XETR ES0144580Y14 IBERDROLA INH. EO -,75 ESP0 EQU EUR Y

CT IXD1 XETR ES0148396007 INDITEX INH. EO 0,03 ESP0 EQU EUR Y

CT OCI1 XETR ES0167050915 ACS,ACT.CO.SER.INH.EO-,50 ESP0 EQU EUR Y

CT REP XETR ES0173516115 REPSOL S.A. INH. EO 1 ESP0 EQU EUR Y

CT TNE5 XETR ES0178430E18 TELEFONICA INH. EO 1 ESP0 EQU EUR Y

CT BBVA XETR US05946K1016 BCO BIL.VIZ.ARG.ADR EO,-4 ESP0 EQU EUR Y

CT REPA XETR US76026T2050 REPSOL S.A. EO 1 ADR 1 ESP0 EQU EUR Y

CT TNE2 XETR US8793822086 TELEFONICA S.A.EO 1 ADR 1 ESP0 EQU EUR Y

CT OD7I XETR DE000A0KRJ02 ETFS COM.SEC.DZ06/UN.HEAT ETC1 EQU EUR Y

CT OD7J XETR DE000A0KRJ10 ETFS COM.SEC.DZ06/UN.HOGS ETC1 EQU EUR Y

CT OD7K XETR DE000A0KRJ28 ETFS COM.SEC.DZ06/UN.CATL ETC1 EQU EUR Y