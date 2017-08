FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.08.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 07.08.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

LU94 XFRA LU0188853955 DJE REAL ESTATE INH P 0.988 EUR

V1L XFRA US91913Y1001 VALERO ENERGY CORP.DL-,01 0.590 EUR

USX1 XFRA US9129091081 UNITED STATES STEEL DL 1 0.042 EUR

TXG XFRA US8807791038 TEREX CORP. DL-,01 0.067 EUR

PCU XFRA US84265V1052 SOUTHERN COPPER DL-,01 0.118 EUR

SO4 XFRA US8354511052 SONIC CORP. DL-,01 0.118 EUR

9LG XFRA US54142L1098 LOGMEIN INC. DL-,01 0.211 EUR

O3B XFRA SG1T74931364 YOMA STRAT.HLDG.-LOC-SD 1 0.002 EUR

HO2 XFRA US23331A1097 D.R.HORTON INC. DL-,01 0.084 EUR

CB1A XFRA US21036P1084 CONST.BRANDS A DL-,01 0.438 EUR

BTW XFRA US1152361010 BROWN + BROWN DL-,10 0.114 EUR

AWC XFRA US0304201033 AMERICAN WATER WKS DL-,01 0.350 EUR

AISF XFRA TH0268010Z11 ADVANCED INFO S.-FGN-BA 1 0.089 EUR

NVAA XFRA TH0268010R11 ADV.INFO SERV.-NVDR- BA 1 0.089 EUR

TCM1 XFRA TH0003010Z12 SIAM CEMENT PCL-FGN- BA 1 0.215 EUR

W1M XFRA SG1J24887775 SINGAPORE SHIPPING SD-,1 0.006 EUR

ADG XFRA NL0000888691 AMG ADVANC.METAL.GR.EO-02 0.140 EUR

MDH XFRA US5526761086 M.D.C. HLDGS DL -,01 0.211 EUR

D7A XFRA JE00B783TY65 DELPHI AUTOMOTIVE DL -,01 0.244 EUR

XFRA DE000DZ9U9B1 DZ BANK IS.A32 VAR 0.003 %

BP8 XFRA US1011191053 BOSTON PRIV.FINL H. DL 1 0.093 EUR

F2Y XFRA DE000A12UK24 F24 AG NA O.N. 0.050 EUR

BOO XFRA US0942351083 BLOOMIN' BRANDS DL-,01 0.067 EUR

1WT XFRA US97717P1049 WISDOMTREE INV. DL-,01 0.067 EUR

G4K XFRA US37946R1095 GLOBAL PARTNERS LP UTS 0.390 EUR

XFRA XS1467421654 UC-HVB 22 MOSPRIME3MD

SP1 XFRA US73278L1052 POOL CORP. DL-,001 0.312 EUR

YGB XFRA US2922181043 EMPLOYERS HLDGS DL -,01 0.126 EUR

XFRA DE000HSH5XR7 HSH NORDBANK MZC 4 16/26 0.001 %

SXTN XFRA SG2G73000009 SINGHAIYI GROUP 0.002 EUR

2N2 XFRA US64704V1061 NEW MEDIA INVES.GR.DL-,01 0.295 EUR