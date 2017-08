The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT HEN3 XETR DE0006048432 HENKEL AG+CO.KGAA VZO DAX1 EQU EUR Y

CT IFX XETR DE0006231004 INFINEON TECH.AG NA O.N. DAX1 EQU EUR Y

CT LIN XETR DE0006483001 LINDE AG O.N. DAX1 EQU EUR Y

CT MRK XETR DE0006599905 MERCK KGAA O.N. DAX1 EQU EUR Y

CT RWE XETR DE0007037129 RWE AG ST O.N. DAX1 EQU EUR Y

CT RWE3 XETR DE0007037145 RWE AG VZO O.N. DAX1 EQU EUR Y

CT DAI XETR DE0007100000 DAIMLER AG NA O.N. DAX1 EQU EUR Y

CT SAP XETR DE0007164600 SAP SE O.N. DAX1 EQU EUR Y

CT SIE XETR DE0007236101 SIEMENS AG NA DAX1 EQU EUR Y

CT TKA XETR DE0007500001 THYSSENKRUPP AG O.N. DAX1 EQU EUR Y

CT VOW XETR DE0007664005 VOLKSWAGEN AG ST O.N. DAX1 EQU EUR Y

CT VOW3 XETR DE0007664039 VOLKSWAGEN AG VZO O.N. DAX1 EQU EUR Y

CT LHA XETR DE0008232125 LUFTHANSA AG VNA O.N. DAX1 EQU EUR Y

CT ALV XETR DE0008404005 ALLIANZ SE NA O.N. DAX1 EQU EUR Y

CT MUV2 XETR DE0008430026 MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. DAX1 EQU EUR Y

CT ADS XETR DE000A1EWWW0 ADIDAS AG NA O.N. DAX1 EQU EUR Y

CT VNA XETR DE000A1ML7J1 VONOVIA SE NA O.N. DAX1 EQU EUR Y

CT BAS XETR DE000BASF111 BASF SE NA O.N. DAX1 EQU EUR Y

CT BAYN XETR DE000BAY0017 BAYER AG NA O.N. DAX1 EQU EUR Y

CT CBK XETR DE000CBK1001 COMMERZBANK AG DAX1 EQU EUR Y

CT EOAN XETR DE000ENAG999 E.ON SE NA O.N. DAX1 EQU EUR Y

CT PSM XETR DE000PSM7770 PROSIEBENSAT.1 NA O.N. DAX1 EQU EUR Y

CT BASA XETR US0552625057 BASF SPONS. ADR 1 DAX1 EQU EUR Y

CT BAYA XETR US0727303028 BAYER ADR DAX1 EQU EUR Y