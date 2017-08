The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT T9Z XETR AT0000837307 ZUMTOBEL GROUP AG INH. A AST0 EQU EUR Y

CT WSV2 XETR AT0000908504 VIENNA INSURANCE GRP INH. AST0 EQU EUR Y

CT ROI XETR AT0000922554 ROSENBAUER INTL AST0 EQU EUR Y

CT VAS XETR AT0000937503 VOESTALPINE AG AST0 EQU EUR Y

CT SLL XETR AT0000946652 SCHOELLER-BLECKMANN OILF. AST0 EQU EUR Y

CT AUS XETR AT0000969985 AT+S AUSTR.T.+SYSTEMT. AST0 EQU EUR Y

CT P4N XETR AT0000A00XX9 POLYTEC HLDG AG INH. EO 1 AST0 EQU EUR Y

CT O2C XETR AT0000A00Y78 PETRO WELT TECHNOLOGIE.AG AST0 EQU EUR Y

CT O3P XETR AT0000APOST4 OESTERREICH. POST AG AST0 EQU EUR Y

CT BZ6 XETR AT000KAPSCH9 KAPSCH TRAFFICCOM AG AST0 EQU EUR Y

CT BWO XETR AT00BUWOG001 BUWOG AG AST0 EQU EUR Y

CT PV3A XETR US74440J1016 PSIVIDA CORP. DL-,01 AUS0 EQU EUR Y

CT DBK XETR DE0005140008 DEUTSCHE BANK AG NA O.N. DAX1 EQU EUR Y

CT BMW XETR DE0005190003 BAY.MOTOREN WERKE AG ST DAX1 EQU EUR Y

CT BMW3 XETR DE0005190037 BAY.MOTOREN WERKE VZO DAX1 EQU EUR Y

CT BEI XETR DE0005200000 BEIERSDORF AG O.N. DAX1 EQU EUR Y

CT CON XETR DE0005439004 CONTINENTAL AG O.N. DAX1 EQU EUR Y

CT DPW XETR DE0005552004 DEUTSCHE POST AG NA O.N. DAX1 EQU EUR Y

CT DTE XETR DE0005557508 DT.TELEKOM AG NA DAX1 EQU EUR Y

CT FRE XETR DE0005785604 FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. DAX1 EQU EUR Y

CT FME XETR DE0005785802 FRESEN.MED.CARE KGAA O.N. DAX1 EQU EUR Y

CT DB1 XETR DE0005810055 DEUTSCHE BOERSE NA O.N. DAX1 EQU EUR Y

CT HEI XETR DE0006047004 HEIDELBERGCEMENT AG O.N. DAX1 EQU EUR Y

CT HEN XETR DE0006048408 HENKEL AG+CO.KGAA ST O.N. DAX1 EQU EUR Y