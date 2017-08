The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT AM8 XETR AT00000AMAG3 AMAG AUSTRIA METALL INH. AST0 EQU EUR Y

CT 1FC XETR AT00000FACC2 FACC AG INH.AKT. AST0 EQU EUR Y

CT AGB1 XETR AT0000603709 AGRANA BET.AG INH. AST0 EQU EUR Y

CT RAW XETR AT0000606306 RAIFFEISEN BK INTL INH. AST0 EQU EUR Y

CT ABS2 XETR AT0000609607 PORR AG AST0 EQU EUR Y

CT BZY XETR AT0000641352 CA IMMOB.ANL. AST0 EQU EUR Y

CT LEN XETR AT0000644505 LENZING AG AST0 EQU EUR Y

CT EBO XETR AT0000652011 ERSTE GROUP BNK INH. O.N. AST0 EQU EUR Y

CT T1L XETR AT0000652250 S IMMO AG AST0 EQU EUR Y

CT RAD XETR AT0000676903 RHI AG AST0 EQU EUR Y

CT COR XETR AT0000697750 CONWERT IMMOBILIEN INVEST AST0 EQU EUR Y

CT TA1 XETR AT0000720008 TELEKOM AUSTRIA AG AST0 EQU EUR Y

CT AZ2 XETR AT0000730007 ANDRITZ AG AST0 EQU EUR Y

CT OMV XETR AT0000743059 OMV AG AST0 EQU EUR Y

CT OEWA XETR AT0000746409 VERBUND AG INH. A AST0 EQU EUR Y

CT SAC XETR AT0000776307 SANOCHEM. PHARMAZEUTIKA AST0 EQU EUR Y

CT FAA XETR AT0000785407 FABASOFT AG AST0 EQU EUR Y

CT IMO XETR AT0000809058 IMMOFINANZ AG INH. AST0 EQU EUR Y

CT DOQ XETR AT0000818802 DO + CO AG AST0 EQU EUR Y

CT BFC XETR AT0000820659 KTM INDUSTRIES AG AST0 EQU EUR Y

CT UN9 XETR AT0000821103 UNIQA INSURANCE GROUP AG AST0 EQU EUR Y

CT WFS XETR AT0000827209 WARIMPEX FIN.U.BETEIL. AG AST0 EQU EUR Y

CT WIB XETR AT0000831706 WIENERBERGER AST0 EQU EUR Y

CT WOF XETR AT0000834007 WOLFORD AG AST0 EQU EUR Y