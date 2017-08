FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.08.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 07.08.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

MWZ XFRA US59156R1086 METLIFE INC. DL-,01

5VX XFRA CA92856A1093 VIXS SYSTEMS INC.

BIR2 XFRA US46267Q3011 BK OF IRELD ADR/50