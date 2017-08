FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.08.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 08.08.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 07.08.2017

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 08.08.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

BKPB XFRA US7242493051 PIRAEUS NEW ADR 2 EO -,30

23E1 XFRA US2826442020 EKSO BIONICS HLDGS DL-001