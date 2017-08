The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT EXX6 XETR DE000A0D8Q31 I.EB.R.GOV.GE.10.5+ U.ETF FONA EQU EUR Y

CT EXHF XETR DE000A0H0785 IS.E.G.B.C.1.5-10.5 U.ETF FONA EQU EUR Y

CT EXHG XETR DE000A0H0793 IS.EO G.B.C.1.5-2.5 U.ETF FONA EQU EUR Y

CT EXHH XETR DE000A0H08A8 IS.EO G.B.C.2.5-5.5 U.ETF FONA EQU EUR Y

CT EXHJ XETR DE000A0H08B6 IS.E.G.B.C.5.5-10.5 U.ETF FONA EQU EUR Y

CT EXHK XETR DE000A0H08C4 IS.EO GO.BD.C.10.5+ U.ETF FONA EQU EUR Y

CT EXVM XETR DE000A0Q4RZ9 I.EB.R.MONEY MARKET U.ETF FONA EQU EUR Y

CT HCOE XETR DE000A14YKA5 ETFS LO IM G.GV.BD.AEH DZ FONA EQU EUR Y

CT EL4K XETR DE000ETFL110 DK IB EO LIQ.SOV.DIV.1-10 FONA EQU EUR Y

CT EL4L XETR DE000ETFL128 DK IB EO LIQ.SOV.DIV.1-3 FONA EQU EUR Y

CT EL4M XETR DE000ETFL136 DK IB EO LIQ.SOV.DIV.3-5 FONA EQU EUR Y

CT EL4N XETR DE000ETFL144 DK IB EO LIQ.SOV.DIV.5-7 FONA EQU EUR Y

CT EL4P XETR DE000ETFL151 DK IB EO LIQ.SOV.DIV.7-10 FONA EQU EUR Y

CT EL4Q XETR DE000ETFL169 DK IB EO LIQ.SOV.DIV.10+ FONA EQU EUR Y

CT EL4R XETR DE000ETFL177 DK DB EUROG.GERMANY FONA EQU EUR Y

CT EL4S XETR DE000ETFL185 DK DB EUROG.GERMANY 1-3 FONA EQU EUR Y

CT EL4T XETR DE000ETFL193 DK DB EUROG.GERMANY 3-5 FONA EQU EUR Y

CT EL4U XETR DE000ETFL201 DK DB EUROG.GERMANY 5-10 FONA EQU EUR Y

CT EL4V XETR DE000ETFL219 DK DB EUROG.GERMANY 10+ FONA EQU EUR Y

CT EL4W XETR DE000ETFL227 DK DB EUROG.GER.MONEYM. FONA EQU EUR Y

CT EL48 XETR DE000ETFL359 DK IBOXX EO L.GE.COV.DIV. FONA EQU EUR Y

CT EL49 XETR DE000ETFL375 DK IBOXX EO LIQ.CORP.DIV. FONA EQU EUR Y

CT EFQ8 XETR DE000ETFL383 DK IBOXX EO L.NON-FI.DIV. FONA EQU EUR Y

CT EFQ2 XETR DE000ETFL425 DK DB EUROGOV FRANCE FONA EQU EUR Y