The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT VLED XETR LU1481201025 BNPPE.-E.L.V.E.UEDEO FON1 EQU EUR Y

CT VLUD XETR LU1481201298 BNPPE.-E.L.V.US UEDEO FON1 EQU EUR Y

CT MOED XETR LU1481201538 BNPPE.-E.MO.EU.UEDEO FON1 EQU EUR Y

CT QUED XETR LU1481201611 BNPPE.-E.QA.EU.UEDEO FON1 EQU EUR Y

CT VALD XETR LU1481201702 BNPPE.-E.VA.EU.UEDEO FON1 EQU EUR Y

CT EJAH XETR LU1481203070 BNPPE.-MSCI J.X.CW.UEEOHC FON1 EQU EUR Y

CT LOVG XETR LU1547514593 BNPPE.-E.L.V.GER.UECEO FON1 EQU EUR Y

CT ISTM XETR LU1547514676 BNPPE.-IS.MJQ. 150UEEOHC FON1 EQU EUR Y

CT STXH XETR LU1574142243 LY.I.-L.S.EU.600DRUEMHDEO FON1 EQU EUR Y

CT M9SQ XETR LU1598815121 MA.-IST.MUTB JQ150 I.UETF FON1 EQU EUR Y

CT UIMF XETR LU1600334798 UBS-ETF-MSCI EUROPE AAHEO FON1 EQU EUR Y

CT F701 XETR DE000ETF7011 COMSTAGE VERM.STR.U.ETF I FON2 EQU EUR Y

CT F750 XETR DE000ETF7508 COMST.ALP.DIV.PL.UC.ETF R FON2 EQU EUR Y

CT CCME XETR GB00BVJF7F66 CO.CCBI RQFII MON.MK.C EO FON2 EQU EUR Y

CT PJS1 XETR IE00B5ZR2157 PFISETF.-EO SH.MAT.S.EOIN FON2 EQU EUR Y

CT COVR XETR IE00BF8HV717 PFIS ETF-P.CB S.U.ETF EOI FON2 EQU EUR Y

CT LDCE XETR IE00BP9F2J32 PFIS ETF-P.LD EO C.B. EOI FON2 EQU EUR Y

CT PJSR XETR IE00BVZ6SP04 PFISETF.-EO SH.MAT.S.EOA. FON2 EQU EUR Y

CT ES5R XETR LU0861095221 EUROPE SECTORTREND R FON2 EQU EUR Y

CT EXHE XETR DE0002635265 ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF FONA EQU EUR Y

CT EXHA XETR DE0006289465 ISH.EB.REXX GOV.GER.U.ETF FONA EQU EUR Y

CT EXHB XETR DE0006289473 I.EB.R.G.G.1.5-2.5Y U.ETF FONA EQU EUR Y

CT EXHC XETR DE0006289481 I.EB.R.GO.G.2.5-5.5 U.ETF FONA EQU EUR Y

CT EXHD XETR DE0006289499 I.EB.R.G.G.5.5-10.5 U.ETF FONA EQU EUR Y