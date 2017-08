The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT EEP XETR LU1291091228 BNPPE.-F.E./N.D.E.UEQDDIS FON1 EQU EUR Y

CT EMKX XETR LU1291097779 BNPPE.-M.E.M.EX.C.W.UEEOC FON1 EQU EUR Y

CT EMUX XETR LU1291098827 BNPPE.-M.EMU EX.C.W.UECEO FON1 EQU EUR Y

CT EEUX XETR LU1291099718 BNPPE.-M.EUR.EX.C.W.UECEO FON1 EQU EUR Y

CT EEXU XETR LU1291100664 BNPPE.-MSCI E.EUKECWUECEO FON1 EQU EUR Y

CT EESM XETR LU1291101555 BNPPE.-MSCI.E.SC.ECW.UECE FON1 EQU EUR Y

CT EJAP XETR LU1291102447 BNPPE.-MSCI JA.EX.CW.UECE FON1 EQU EUR Y

CT ENOA XETR LU1291104575 BNPPE.-MSCI NA.EXCW.UECEO FON1 EQU EUR Y

CT PAC XETR LU1291106356 BNPPE.-MSCI P.EJECW UECEO FON1 EQU EUR Y

CT EMUK XETR LU1291107917 BNPPE.-MSCI UK ECW.UECEO FON1 EQU EUR Y

CT XU61 XETR LU1291109293 BNPPE.-NMX30 I.GL UECEO FON1 EQU EUR Y

CT GSDE XETR LU1291109616 BNP P.EASY-EN.+ME.E.R.CEO FON1 EQU EUR Y

CT AH50 XETR LU1310477036 DB X-T.H.FTSE C.A-H50 1D FON1 EQU EUR Y

CT LYT3 XETR LU1348962132 LYXOR JPMORG.MUL.-F.W.CDL FON1 EQU EUR Y

CT VLEU XETR LU1377381717 BNPPE.-E.L.V.E.UECEO FON1 EQU EUR Y

CT VLUS XETR LU1377381980 BNPPE.-E.L.V.US UECEO FON1 EQU EUR Y

CT MOEU XETR LU1377382012 BNPPE.-E.MO.EU.UECEO FON1 EQU EUR Y

CT QUEU XETR LU1377382103 BNPPE.-E.QU.EU.UECEO FON1 EQU EUR Y

CT VALU XETR LU1377382285 BNPPE.-E.VA.EU.UECEO FON1 EQU EUR Y

CT LCEU XETR LU1377382368 BNPPE.-L.C.100.EU.UECEO FON1 EQU EUR Y

CT C2BC XETR LU1377632572 BOCI CBK-S.S.EX.50A I.AED FON1 EQU EUR Y

CT CAMX XETR LU1435770406 MUL-L.C.T.R.C.C.C.E.A.CDL FON1 EQU EUR Y

CT ICW5 XETR LU1440654330 ICBCCS W.T.S+P CN.500 BDL FON1 EQU EUR Y

CT OSXM XETR LU1446552496 OSS.G.M.-A.R.-C.U.ETF1CEO FON1 EQU EUR Y