The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT C072 XETR LU0378436447 COMST.-S.E.600 O+G.UETF I FON1 EQU EUR Y

CT C073 XETR LU0378436520 COMST.-S.E.600P+HG.UETF I FON1 EQU EUR Y

CT C074 XETR LU0378436793 COMST.-S.E.600R.ES.UETF I FON1 EQU EUR Y

CT C075 XETR LU0378436876 COMST.-ST.E.600RET.UETF I FON1 EQU EUR Y

CT C076 XETR LU0378437098 COMS.-ST.E.600TECH.UETF I FON1 EQU EUR Y

CT C077 XETR LU0378437171 COMS.-ST.E.600TELE.UETF I FON1 EQU EUR Y

CT C078 XETR LU0378437254 COMST.-ST.E.600T+L.UETF I FON1 EQU EUR Y

CT C079 XETR LU0378437338 COMS.-ST.E.600UTIL.UETF I FON1 EQU EUR Y

CT C010 XETR LU0378437502 C.S.-DJ INDUST.AV.U.ETF I FON1 EQU EUR Y

CT C001 XETR LU0378438732 COMSTAGE-DAX UCITS ETF I FON1 EQU EUR Y

CT C011 XETR LU0378449770 COMST.-NASDAQ-100 U.ETF I FON1 EQU EUR Y

CT C020 XETR LU0378453376 COMST.-NIKKEI225 U.ETF I FON1 EQU EUR Y

CT DXET XETR LU0380865021 DB X-TR.EO STOXX 50 DR 1C FON1 EQU EUR Y

CT X010 XETR LU0392494562 COMS.-MSCI WORL.T.U.ETF I FON1 EQU EUR Y

CT X011 XETR LU0392494646 C.MSCI EUROPE TRN U.ETF I FON1 EQU EUR Y

CT X012 XETR LU0392494729 C.S.-MSCI EMU TRN U.ETF I FON1 EQU EUR Y

CT X013 XETR LU0392494992 C.-MSCI NO.AM.TRN U.ETF I FON1 EQU EUR Y

CT X014 XETR LU0392495023 C.S.-MSCI PACIF.T.U.ETF I FON1 EQU EUR Y

CT X015 XETR LU0392495296 C.MSCI PAC.EXJP.T.U.ETF I FON1 EQU EUR Y

CT X016 XETR LU0392495379 C.-MSCI EM E.E.XR.U.ETF I FON1 EQU EUR Y

CT X017 XETR LU0392495452 C.S.-MSCI JPN TRN U.ETF I FON1 EQU EUR Y

CT X018 XETR LU0392495536 CS.-CS.D.JO.RU.GDR UETF I FON1 EQU EUR Y

CT X019 XETR LU0392495619 COMS.-MSCI TAIW.T.U.ETF I FON1 EQU EUR Y

CT X020 XETR LU0392495700 C.S.-MSCI USA TRN U.ETF I FON1 EQU EUR Y