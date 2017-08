The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT DBXV XETR LU0322252502 DB X-TR.MSCI RUS.C.I.U.1C FON1 EQU EUR Y

CT DXS7 XETR LU0322252924 DB X-TR.FTSE VIETNAM 1C FON1 EQU EUR Y

CT DX2E XETR LU0322253229 DB X-TR.S+P GLOB.INF. 1C FON1 EQU EUR Y

CT DX2I XETR LU0322253732 DB X-TR.MSCI E.M.C.I.DR1C FON1 EQU EUR Y

CT DX2J XETR LU0322253906 DB X-TR.MSCI EU.S.C.DR 1C FON1 EQU EUR Y

CT DX2K XETR LU0328473581 DB X-TR.FTSE 100 SH.DA.1C FON1 EQU EUR Y

CT DX2S XETR LU0328474803 DB X-TR.S+P/ASX200 ETF 1D FON1 EQU EUR Y

CT DX2X XETR LU0328475792 DB X-TR.S.E.600U.E.(DR)1C FON1 EQU EUR Y

CT DX2Z XETR LU0328476410 DB X-TR.S+P SEL.FRONT. 1C FON1 EQU EUR Y

CT UIM7 XETR LU0340285161 UBS-ETF-MSCI WORLD INH. A FON1 EQU EUR Y

CT C050 XETR LU0378434079 COMST.-E.STOXX 50 U.ETF I FON1 EQU EUR Y

CT C051 XETR LU0378434236 COMS.-E.STOXX SD30 UETF I FON1 EQU EUR Y

CT C060 XETR LU0378434582 CS.-STX.EU.600 NR U.ETF I FON1 EQU EUR Y

CT C061 XETR LU0378435043 COMST.-S.E.600 A+P UETF I FON1 EQU EUR Y

CT C062 XETR LU0378435399 COMST.-S.E.600 BA.U.ETF I FON1 EQU EUR Y

CT C063 XETR LU0378435472 CS-STX E.600 BA.RE.UETF I FON1 EQU EUR Y

CT C064 XETR LU0378435555 COMST.-S.E.600 CHE.UETF I FON1 EQU EUR Y

CT C065 XETR LU0378435639 COMS.-SX.E.600C.+M.UETF I FON1 EQU EUR Y

CT C066 XETR LU0378435712 COMS.-S.EU.600 F.S.UETF I FON1 EQU EUR Y

CT C067 XETR LU0378435803 COMS.-S.E.600F.+B.U.ETF I FON1 EQU EUR Y

CT C068 XETR LU0378435985 COMS.-S.E.600 HLTH.UETF I FON1 EQU EUR Y

CT C069 XETR LU0378436017 COMST.-S.E.600IG+S UETF I FON1 EQU EUR Y

CT C070 XETR LU0378436108 COMS.-S.E.600INSUR.UETF I FON1 EQU EUR Y

CT C071 XETR LU0378436363 COMS.-STX EU.600 M.UETF I FON1 EQU EUR Y