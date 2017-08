The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT DXSE XETR LU0292103222 DB X-TR.ST.E.600 HE.CA.1C FON1 EQU EUR Y

CT DXSF XETR LU0292103651 DB X-TR.ST.E.600 BANKS 1C FON1 EQU EUR Y

CT DXSG XETR LU0292104030 DB X-TR.ST.E.600 TELEC.1C FON1 EQU EUR Y

CT DXSH XETR LU0292104469 DB X-TR.ST.E.600 TECHN.1C FON1 EQU EUR Y

CT DXSI XETR LU0292104899 DB X-TR.ST.E.600 UTILI.1C FON1 EQU EUR Y

CT DXSK XETR LU0292105359 DB X-TR.ST.E.600 FO.+B.1C FON1 EQU EUR Y

CT DXSL XETR LU0292106084 DB X-TR.ST.E.600 IN.GO.1C FON1 EQU EUR Y

CT DXSM XETR LU0292106167 DB X-TR.DBLCI-OY BAL. 1C FON1 EQU EUR Y

CT DXSN XETR LU0292106241 DB X-TR.SHORTDAX DAILY 1C FON1 EQU EUR Y

CT DXSP XETR LU0292106753 DB X-T. EO ST.50 SH.DA.1C FON1 EQU EUR Y

CT DBX1 XETR LU0292107645 DB X-TR.MSCI EM IDX.1C FON1 EQU EUR Y

CT DBX2 XETR LU0292107991 DB X-TR.MSCI EM ASIA I.1C FON1 EQU EUR Y

CT DBX3 XETR LU0292108619 DB X-T.MSCI EM LATAM I.1C FON1 EQU EUR Y

CT DBX4 XETR LU0292109005 DB X-TR.MSCI EM EMEA I.1C FON1 EQU EUR Y

CT DBX5 XETR LU0292109187 DB X-TR.MSCI TAI.I.E.DR1C FON1 EQU EUR Y

CT DBX6 XETR LU0292109344 DB X-TR.MSCI BR.I.(DR) 1C FON1 EQU EUR Y

CT DBX7 XETR LU0292109690 DB X-TR.NIFTY 50 U.E.1C FON1 EQU EUR Y

CT DBX9 XETR LU0292109856 DB X-TR.FTSE CH.50ETF(DR) FON1 EQU EUR Y

CT DXS0 XETR LU0322248146 DBX-TRA.-SLI U.ETF(DR)1D FON1 EQU EUR Y

CT DX2D XETR LU0322250712 DB X-TR.LPX MM PR.EQ. 1C FON1 EQU EUR Y

CT DX2G XETR LU0322250985 DB X-TR.CAC 40 ETF(DR) 1D FON1 EQU EUR Y

CT DXS3 XETR LU0322251520 DB X-TR.S+P 500 INV.DA.1C FON1 EQU EUR Y

CT DXS5 XETR LU0322252171 DB X-T.MSCI AC.A.EX JI.1C FON1 EQU EUR Y

CT DXS6 XETR LU0322252338 DB X-TR.MSC.P.E.J.I(DR)1C FON1 EQU EUR Y