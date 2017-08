The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT LYY7 XETR LU0252633754 MUL-LYXOR DAX DR UC.ETF FON1 EQU EUR Y

CT LYY8 XETR LU0252634307 MUL-LYX.DLY.LEVDAX UC.ETF FON1 EQU EUR Y

CT M9SC XETR LU0259320728 M.A.-RICI METALS IN.UETF FON1 EQU EUR Y

CT M9SB XETR LU0259321452 M.A.-RICI AGRIC.IND.UETF FON1 EQU EUR Y

CT M9SD XETR LU0259322260 MA.-NYSE AR.GO.BU.IN.UETF FON1 EQU EUR Y

CT M9SF XETR LU0259323235 M.A.-DAXGLOB.ASIA IN.UETF FON1 EQU EUR Y

CT M9SH XETR LU0269999792 M.A.-DAXGL BRIC IN.UETF FON1 EQU EUR Y

CT M9SJ XETR LU0269999958 M.A.-DAXGL RUSSIA IN.UETF FON1 EQU EUR Y

CT DBXW XETR LU0274208692 DB X-TR.MSCI WLD.IDX.1C FON1 EQU EUR Y

CT DBXA XETR LU0274209237 DB X-TR.MSCI EUR.IDX.DR1C FON1 EQU EUR Y

CT DBXJ XETR LU0274209740 DB X-TR.MSCI J.I.(DR)1C FON1 EQU EUR Y

CT DBXU XETR LU0274210672 DB X-TR.MSCI USA INDEX 1C FON1 EQU EUR Y

CT DBXE XETR LU0274211217 DB X-TR.EO STOXX 50 DR 1D FON1 EQU EUR Y

CT DBXD XETR LU0274211480 DB X-TRACK.DAX ETF(DR)1C FON1 EQU EUR Y

CT DBXI XETR LU0274212538 DB X-T.FTSE MIB ETF DR 1D FON1 EQU EUR Y

CT DBXS XETR LU0274221281 DB X-TR.SW.L.C.ETF DR 1D FON1 EQU EUR Y

CT DXSA XETR LU0292095535 DB X-TR.EU.ST.S.D.30DR 1D FON1 EQU EUR Y

CT DXSB XETR LU0292096186 DB X-TR.S.GL SE.DI.100 1D FON1 EQU EUR Y

CT DBXX XETR LU0292097234 DB X-TR.FTSE100(DR)INC.1D FON1 EQU EUR Y

CT DBXY XETR LU0292097317 DB X-TR.FTSE 250(DR)1D FON1 EQU EUR Y

CT DBXZ XETR LU0292097747 DB X-TR.FTSE ALL-SH.DR 1D FON1 EQU EUR Y

CT DBX8 XETR LU0292100046 DB X-TR.MSCI K.I.ETFDR1C FON1 EQU EUR Y

CT DXSC XETR LU0292100806 DB X-TR.ST.E.600 BA.RE.1C FON1 EQU EUR Y

CT DXSD XETR LU0292101796 DB X-TR.ST.E.600 OIL+G.1C FON1 EQU EUR Y