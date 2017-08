The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT QDVN XETR IE00BYVJRQ85 ISIV-MSCI J.SRIEH.U.ETF A FON1 EQU EUR Y

CT QDVR XETR IE00BYVJRR92 ISIV-MSCIUSASRI U.ETF DLA FON1 EQU EUR Y

CT SXR6 XETR IE00BYX8XC17 ISHSIV-MSCI JAPAN SRI DL FON1 EQU EUR Y

CT IS31 XETR IE00BYX8XD24 ISHSVI-E.S+P500MIN.V.EOHA FON1 EQU EUR Y

CT IS07 XETR IE00BYXPXK00 ISHSIV-ED.MSCI WLD M.EOHA FON1 EQU EUR Y

CT SXR0 XETR IE00BYXPXL17 ISHS VI-E.MSCI WL.M.V.EHA FON1 EQU EUR Y

CT FUSD XETR IE00BYXVGX24 FIDELITY US Q.INC.ETF INC FON1 EQU EUR Y

CT FUSA XETR IE00BYXVGY31 FIDELITY US Q.INC.ETF ACC FON1 EQU EUR Y

CT FGEQ XETR IE00BYXVGZ48 FIDELITY GL.QUAL.INC. INC FON1 EQU EUR Y

CT BCFE XETR IE00BYYLVJ24 UBS ETFS-BLOOMB.C.CM.EOHA FON1 EQU EUR Y

CT EHDL XETR IE00BYYXBF44 P.SHS FTSE E.M.H.D.L.V.DL FON1 EQU EUR Y

CT 2B76 XETR IE00BYZK4552 ISHS IV-AUTO.+ROBOTIC.ETF FON1 EQU EUR Y

CT 2B77 XETR IE00BYZK4669 ISHS IV-AGEING POPUL.ETF FON1 EQU EUR Y

CT 2B78 XETR IE00BYZK4776 ISHS IV-HEALTHC.INNOV.ETF FON1 EQU EUR Y

CT 2B79 XETR IE00BYZK4883 ISHSIV-DIGITILASATION DLA FON1 EQU EUR Y

CT UEQU XETR IE00BZ2GV965 UBS ETFS-CMCI EX-A.SF DAA FON1 EQU EUR Y

CT EHDV XETR IE00BZ4BMM98 P.SHS EU.S.50 H.D.L.V.U.E FON1 EQU EUR Y

CT UIM1 XETR LU0136234068 UBS ETF-EURO STOXX 50 A-D FON1 EQU EUR Y

CT UIM6 XETR LU0136234654 UBS-ETF-MSCI USA INH.A FON1 EQU EUR Y

CT UIM5 XETR LU0136240974 UBS-ETF-MSCI JAPAN INH.A FON1 EQU EUR Y

CT UIM3 XETR LU0136242590 UBS-ETF FTSE 100 INH.A FON1 EQU EUR Y

CT UIM4 XETR LU0147308422 UBS-ETF-MSCI EMU A FON1 EQU EUR Y

CT IM2A XETR LU0192223062 BNPPE.-F.E./N.E.C.UEQDDEO FON1 EQU EUR Y

CT M9SA XETR LU0249326488 M.A.-J.R.INT.COM.IN.UETF FON1 EQU EUR Y