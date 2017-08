The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT QDVI XETR IE00BD1F4M44 ISHSIV-E.MSCI USA VAL.FA. FON1 EQU EUR Y

CT QDVA XETR IE00BD1F4N50 ISHSIV-E.MSCI USA M.F.DLA FON1 EQU EUR Y

CT UEQD XETR IE00BD34DK07 UBS(I.)ETF-SP500 UE AAEOH FON1 EQU EUR Y

CT QNEI XETR IE00BD3GLV34 QNB GL.F.-QNB ZY.IN.IDLIN FON1 EQU EUR Y

CT XMVE XETR IE00BDGN9Z19 DB-XTR.MSCI EMU MN V.1DEO FON1 EQU EUR Y

CT INDM XETR IE00BDHBGX15 LAM ZYFIN MSCI INDIA A DL FON1 EQU EUR Y

CT QVMP XETR IE00BDZCKK11 P.SHS S+P 500 QVM UCI.ETF FON1 EQU EUR Y

CT XDWH XETR IE00BM67HK77 DB-XTR.MSCI WHCI(PD) 1CDL FON1 EQU EUR Y

CT XDWF XETR IE00BM67HL84 DB-XTR.MSCI WFIU(PD) 1CDL FON1 EQU EUR Y

CT XDW0 XETR IE00BM67HM91 DB-XTR.MSCI WEIU(PD) 1CDL FON1 EQU EUR Y

CT XDWS XETR IE00BM67HN09 DB-XTR.MSCI WCSIU(PD)1CDL FON1 EQU EUR Y

CT XDWC XETR IE00BM67HP23 DB-XTR.MSCI WCDIU(PD)1CDL FON1 EQU EUR Y

CT XDWU XETR IE00BM67HQ30 DB-XTR.MSCI WUIU(PD) 1CDL FON1 EQU EUR Y

CT XWTS XETR IE00BM67HR47 DB-XTR.MSCI WTSI(PD) 1CDL FON1 EQU EUR Y

CT XDWM XETR IE00BM67HS53 DB-XTR.MSCI WMIU(PD) 1CDL FON1 EQU EUR Y

CT XDWT XETR IE00BM67HT60 DB-XTR.MSCI WITIU(PD)1CDL FON1 EQU EUR Y

CT XDWI XETR IE00BM67HV82 DB-XTR.MSCI WIIU(PD) 1CDL FON1 EQU EUR Y

CT QDVM XETR IE00BP3QZG05 ISIV-TA35ISRAEL U.ETF DLA FON1 EQU EUR Y

CT XMME XETR IE00BTJRMP35 DB-XT.MSCI EMI U.ETF1CDLU FON1 EQU EUR Y

CT UBUV XETR IE00BWT3KJ20 UBS(I)-F.MS.US.L.V.AAHEO FON1 EQU EUR Y

CT UBUW XETR IE00BWT3KL42 UBS(I)-F.MSCI US.P.V.AAHE FON1 EQU EUR Y

CT UBUX XETR IE00BWT3KN65 UBS(I)-FA.MSCI US.QU.AAHE FON1 EQU EUR Y

CT UIQ1 XETR IE00BYT5CV85 UBS ETFS-CMCI EX-AS HEOAA FON1 EQU EUR Y

CT QDVS XETR IE00BYVJRP78 ISHSIV-SUS.M.EM.MK.SRI DL FON1 EQU EUR Y