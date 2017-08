The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT SC0V XETR IE00B5MTWH09 SOURCE-S.ST.E.600OP.O+G A FON1 EQU EUR Y

CT SC0W XETR IE00B5MTWY73 SOURCE-S.ST.E.600OP.B.R.A FON1 EQU EUR Y

CT SC0X XETR IE00B5MTWZ80 SOURCE-S.ST.EU.600OPT.T.A FON1 EQU EUR Y

CT SC0Y XETR IE00B5MTXJ97 SOURCE-S.ST.E.600OP.INS.A FON1 EQU EUR Y

CT SC0Z XETR IE00B5MTXK03 SOURCE-S.ST.E.600OPT.UT.A FON1 EQU EUR Y

CT SC00 XETR IE00B5MTY077 SOURCE-S.ST.E.600 OP.CH.A FON1 EQU EUR Y

CT SC01 XETR IE00B5MTY309 SOURCE-S.ST.E.600OP.C+M A FON1 EQU EUR Y

CT SC02 XETR IE00B5MTYK77 SOURCE-S.ST.E.600OP.FIN.A FON1 EQU EUR Y

CT SC03 XETR IE00B5MTYL84 SOURCE-S.ST.E.600OP.F+B A FON1 EQU EUR Y

CT SC06 XETR IE00B5MTZ488 SOURCE-S.ST.E.600OP.MED.A FON1 EQU EUR Y

CT SC04 XETR IE00B5MTZ595 SOURCE-S.ST.E.600OP.PHG A FON1 EQU EUR Y

CT SC05 XETR IE00B5MTZM66 SOURCE-S.ST.E.600OP.RET.A FON1 EQU EUR Y

CT SC0P XETR IE00B5NLX835 SOURCE-S.ST.E.600OP.A+P A FON1 EQU EUR Y

CT SC0C XETR IE00B60SWW18 SOURCE MKTS-S.ST.EUR.600A FON1 EQU EUR Y

CT SC0D XETR IE00B60SWX25 SOURCE MKTS-S.EU.STXX50 A FON1 EQU EUR Y

CT SC0E XETR IE00B60SWY32 SOURCE MKTS-S.MSCI EURO.A FON1 EQU EUR Y

CT SC0F XETR IE00B60SWZ49 SOURCE MKTS-S.S.E.SM.200A FON1 EQU EUR Y

CT SC0G XETR IE00B60SX063 SOURCE MKTS-S.ST.EU.M200A FON1 EQU EUR Y

CT SC0H XETR IE00B60SX170 SOURCE MKTS-S.MSCI USA A FON1 EQU EUR Y

CT SC0I XETR IE00B60SX287 SOURCE MKTS-S.MSCI JAP.A FON1 EQU EUR Y

CT SC0J XETR IE00B60SX394 SOURCE MKTS-S.MSCI WRLD A FON1 EQU EUR Y

CT SC0K XETR IE00B60SX402 SOURCE MKTS-S.RUSS.2000 A FON1 EQU EUR Y

CT QDVC XETR IE00BD1F4K20 ISHSIV-E.MSCI USA SIZE.F. FON1 EQU EUR Y

CT QDVB XETR IE00BD1F4L37 ISHSIV-E.MSCI USA QUAL.F. FON1 EQU EUR Y