The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT IQQ4 XETR IE00B1FZS244 ISHSII-ASIA PROP.YLD DLD FON1 EQU EUR Y

CT IQQ6 XETR IE00B1FZS350 ISHSII-DEV.MKT.PR.Y.DLDIS FON1 EQU EUR Y

CT IQQI XETR IE00B1FZS467 ISHSII-GL INFRASTR.DLDIS FON1 EQU EUR Y

CT IQQ5 XETR IE00B1FZS574 ISHSII-MSCI TURKEY DLDIS FON1 EQU EUR Y

CT IQQ7 XETR IE00B1FZSF77 ISHSII-US PROP.YLD DLDIS FON1 EQU EUR Y

CT IQQL XETR IE00B1TXHL60 ISHSII-LIST.PRIV.EQ.DLDIS FON1 EQU EUR Y

CT IQQQ XETR IE00B1TXK627 ISHSII-GL.WATER DLDIS FON1 EQU EUR Y

CT IQQ9 XETR IE00B1W57M07 ISHSII-BRIC 50 DL DIS FON1 EQU EUR Y

CT IQQH XETR IE00B1XNHC34 ISHSII-GL.CL.ENERGY DLDIS FON1 EQU EUR Y

CT 6PSA XETR IE00B23D8S39 P.SHS FTSE RA.US1000U.ETF FON1 EQU EUR Y

CT 6PSC XETR IE00B23D8X81 P.SHS FTSE RAF.EURO.U.ETF FON1 EQU EUR Y

CT 6PSD XETR IE00B23D8Y98 P.SHS FTS.RA.E.M.-S.U.ETF FON1 EQU EUR Y

CT 6PSH XETR IE00B23D9240 P.SHS DYNAMI.US MKT.U.ETF FON1 EQU EUR Y

CT 6PSK XETR IE00B23D9570 P.SHS FTSE RA.EM.MK.U.ETF FON1 EQU EUR Y

CT IUSB XETR IE00B27YCF74 ISHSII-GL.T.+FOREST.DLDIS FON1 EQU EUR Y

CT IUSC XETR IE00B27YCK28 ISHSII-MSCI EM LAT.AM.DLD FON1 EQU EUR Y

CT IUSD XETR IE00B27YCN58 ISHSII-MSCI WLD ISL.DLDIS FON1 EQU EUR Y

CT IUSE XETR IE00B27YCP72 ISHSII-MSCI EM ISL.DLDIS FON1 EQU EUR Y

CT IUSF XETR IE00B296QM64 ISHSII-MSCI USA ISL.DLDIS FON1 EQU EUR Y

CT IUS8 XETR IE00B2NPL135 ISHSII-EM INFRASTR.DLDIS FON1 EQU EUR Y

CT IUS3 XETR IE00B2QWCY14 ISHSIII-S+P SM.CAP600 DLD FON1 EQU EUR Y

CT IUS9 XETR IE00B2QWDR12 ISHSII-MSCI ACFE XJSC DLD FON1 EQU EUR Y

CT EUNI XETR IE00B3F81G20 ISHSIII-MSCI EM SM.C.DL D FON1 EQU EUR Y

CT SXRJ XETR IE00B3VWMM18 ISHSVII-MSCI EMU SC EOACC FON1 EQU EUR Y