The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT H1D5 XETR FR0013213444 AMUNDI ETF S+P 500 D.H.EO FON1 EQU EUR Y

CT IQQ8 XETR IE0004855221 IS FTSEOFIRST 80U.ETF EOD FON1 EQU EUR Y

CT IUSZ XETR IE0005042456 IS CO.FTSE 100 U.ETF LSD FON1 EQU EUR Y

CT EUN1 XETR IE0008470928 ISHS II-STXX EUR.50 EODIS FON1 EQU EUR Y

CT EUN2 XETR IE0008471009 ISHSII-EURO STOXX50 EODIS FON1 EQU EUR Y

CT IQQ1 XETR IE0030974079 IS FTSEUFI.100 U.ETF EOD FON1 EQU EUR Y

CT EQQQ XETR IE0032077012 P.SHS EQQQ NASD.-100U.ETF FON1 EQU EUR Y

CT IQQJ XETR IE00B02KXH56 IS MSCI JAP.U.ETF USD D FON1 EQU EUR Y

CT IQQC XETR IE00B02KXK85 ISHS-CHINA LARGE CAP DL D FON1 EQU EUR Y

CT IQQM XETR IE00B02KXL92 ISHS-ESTXX MID UC. ETF FON1 EQU EUR Y

CT IQQS XETR IE00B02KXM00 IS EO STOXX SM.U.ETF EOD FON1 EQU EUR Y

CT IQQA XETR IE00B0M62S72 IS EURO DIVID.U.ETF EOD FON1 EQU EUR Y

CT IQQV XETR IE00B0M62T89 IS EO TO.MA.V.L.U.ETF EOD FON1 EQU EUR Y

CT IQQG XETR IE00B0M62V02 IS EO.TO.MA.G.L.U.ETF EOD FON1 EQU EUR Y

CT IQQD XETR IE00B0M63060 ISHS-UK DIVIDEND LS D FON1 EQU EUR Y

CT IQQP XETR IE00B0M63284 IS EUR.PROP.YI.U.ETF EOD FON1 EQU EUR Y

CT IQQK XETR IE00B0M63391 ISHS-MSCI KOREA DL D FON1 EQU EUR Y

CT IQQB XETR IE00B0M63516 IS MSCI BRAZ.U.ETF USD D FON1 EQU EUR Y

CT IQQT XETR IE00B0M63623 ISHS-MSCI TAIWAN DL D FON1 EQU EUR Y

CT IQQF XETR IE00B0M63730 IS MSCI AC FEXJ.U.ETF DLD FON1 EQU EUR Y

CT IQQR XETR IE00B0M63953 ISHS-MSCI EAST.EUR.C.DL D FON1 EQU EUR Y

CT IQQN XETR IE00B14X4M10 ISHS-MSCI NTH AMERICA DLD FON1 EQU EUR Y

CT IQQU XETR IE00B14X4N27 IS MSCI EU.XUK U.ETF EOD FON1 EQU EUR Y

CT IQQX XETR IE00B14X4T88 ISHS-ASIA PAC.DIV.DL D FON1 EQU EUR Y