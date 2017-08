The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT 18ML XETR FR0010688242 AMUNDI ETF MSCI JA.U.E.DR FON1 EQU EUR Y

CT 18MN XETR FR0010688275 AMUNDI ETF MSCI USA FON1 EQU EUR Y

CT 18MM XETR FR0010713669 AMU.ETF MSCI P.E J.U.E.DR FON1 EQU EUR Y

CT 18MK XETR FR0010713727 AMUNDI ETF MSCI INDIA FON1 EQU EUR Y

CT 540C XETR FR0010713735 AMUNDI ETF MSCI EUR.TEL. FON1 EQU EUR Y

CT MIVA XETR FR0010713768 AMUNDI MSCI EUR.M.VOL.FAC FON1 EQU EUR Y

CT 18MG XETR FR0010713784 AMUNDI ETF MSCI CHINA FON1 EQU EUR Y

CT 18M2 XETR FR0010717090 AMUNDI ETF EMU HGH DIV. FON1 EQU EUR Y

CT 18M7 XETR FR0010718874 AMUNDI ETF EUR.H.DIV.F. C FON1 EQU EUR Y

CT 18MF XETR FR0010755611 AMUNDI ETF LEV. USA FON1 EQU EUR Y

CT 18MD XETR FR0010756072 AMUNDI ETF LE.EO ST.50 D. FON1 EQU EUR Y

CT 18MP XETR FR0010756114 AMUNDI ETF MSCI WLD X EMU FON1 EQU EUR Y

CT 18MQ XETR FR0010756122 AMUNDI ETF WLD EX EU. FON1 EQU EUR Y

CT 18MS XETR FR0010757781 AMUNDI ETF SH.EOSTXX 50 D FON1 EQU EUR Y

CT 540B XETR FR0010791137 AMUNDI ETF MSCI EUR MAT. FON1 EQU EUR Y

CT LYPL XETR FR0010833558 L.FTSE E./N.D.E.U.ETF DEO FON1 EQU EUR Y

CT LYPM XETR FR0010833566 LY.FTSE E./N.U.S.UETF DEO FON1 EQU EUR Y

CT LYPP XETR FR0010833574 LY.FTSE E./N.G.D.UETF DEO FON1 EQU EUR Y

CT MD4X XETR FR0011857234 L.GE.MI.-CA.MDAX UETFDEO FON1 EQU EUR Y

CT SMRE XETR FR0013040292 AM.ETF G.EQ.M.S.A.S.B.EOA FON1 EQU EUR Y

CT ESEH XETR FR0013041530 BNP P.E.S+E 500 UC.EUR HD FON1 EQU EUR Y

CT MJMT XETR FR0013140514 AMUNDI ETF MSCI EU.MO.FC. FON1 EQU EUR Y

CT AMEQ XETR FR0013140522 AMUNDI ETF MSCI EU.QU.FC. FON1 EQU EUR Y

CT HNDX XETR FR0013188711 AMUNDI ETF NASD.-100 D.H. FON1 EQU EUR Y