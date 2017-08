The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT LYMF XETR FR0010378604 LYX.ST.EU.SE.DI.30 U.ETF FON1 EQU EUR Y

CT LYQE XETR FR0010397554 LYXOR MSCI MALAY.U.ETF C FON1 EQU EUR Y

CT LYMH XETR FR0010405431 LYX.FTSE ATHEX L.C. U.ETF FON1 EQU EUR Y

CT LYM4 XETR FR0010407197 LYXOR PRIVEX U.ETF DEO FON1 EQU EUR Y

CT LYMG XETR FR0010408799 LYXOR BRAZIL(IB.)U.E.C-EO FON1 EQU EUR Y

CT LYM0 XETR FR0010410266 LYX.MSCI EM LA.AM.U.ETF C FON1 EQU EUR Y

CT LYM7 XETR FR0010429068 LYXOR MSCI E.M.U.ETF C-EO FON1 EQU EUR Y

CT LYQD XETR FR0010444786 LYX.MSCI TAIWAN U.ETF CEO FON1 EQU EUR Y

CT LYMV XETR FR0010464446 LY.S.A.(F.J.T.40)UETF CEO FON1 EQU EUR Y

CT LYMZ XETR FR0010468983 LYX.EUR.ST.50 DA.LE.U.ETF FON1 EQU EUR Y

CT LYM9 XETR FR0010524777 LYX.NEW ENERGY U.ETF DEO FON1 EQU EUR Y

CT LYM8 XETR FR0010527275 LYX.WORLD WATER U.ETF DEO FON1 EQU EUR Y

CT LYQI XETR FR0010652867 LYX.MSCI AC AXJ.U.ETF CEO FON1 EQU EUR Y

CT 18MB XETR FR0010654913 AMUNDI ETF EU.ST.50 DR FON1 EQU EUR Y

CT 18MH XETR FR0010655688 AMUNDI ETF MSCI EMU UE.DR FON1 EQU EUR Y

CT 18MI XETR FR0010655696 AMUNDI ETF MSCI EUROPE FON1 EQU EUR Y

CT 18MJ XETR FR0010655712 AMUNDI ETF MSCI GERMANY FON1 EQU EUR Y

CT 18M5 XETR FR0010688168 AMUNDI ETF EU STAP. FON1 EQU EUR Y

CT 18M3 XETR FR0010688176 AMUNDI ETF MSCI EUR.BKS FON1 EQU EUR Y

CT 18M4 XETR FR0010688184 AMUNDI ETF EU. DISC. FON1 EQU EUR Y

CT 18M6 XETR FR0010688192 AMUNDI ETF MSCI EU.HEAL. FON1 EQU EUR Y

CT 18M8 XETR FR0010688218 AMUNDI MSCI ETF EU.IND. FON1 EQU EUR Y

CT GLUX XETR FR0010688226 AMUNDI ETF S+P GLB.LUXURY FON1 EQU EUR Y

CT 540D XETR FR0010688234 AMUNDI ETF MSCI EU.UTIL. FON1 EQU EUR Y