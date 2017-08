The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT LYYE XETR FR0010326140 LY.R.(D.J.R.GDR)UETF CEOC FON1 EQU EUR Y

CT LYYG XETR FR0010326256 L.TU.DJ TU.TI.20 UETF INH FON1 EQU EUR Y

CT LYYN XETR FR0010344630 LYX.ST.EU.600 AU.PA.U.ETF FON1 EQU EUR Y

CT LYYW XETR FR0010344796 LYX.STOXX EUR.600 TE.UETF FON1 EQU EUR Y

CT LYYK XETR FR0010344812 LYXOR ETF ST.EUR.600 TEL. FON1 EQU EUR Y

CT LYYL XETR FR0010344838 LYX.ST.EU.600 TR.LE.UETF FON1 EQU EUR Y

CT LYYM XETR FR0010344853 LYX.ST.EUR.600 UTIL.U.ETF FON1 EQU EUR Y

CT LYYR XETR FR0010344861 LYX.STOXX E.600 F.+B.UETF FON1 EQU EUR Y

CT LYYS XETR FR0010344879 LYX.STOXX EU.600 HE.U.ETF FON1 EQU EUR Y

CT LYYT XETR FR0010344887 LYXOR ETF ST.EUR.600 IND. FON1 EQU EUR Y

CT LYYQ XETR FR0010344903 LYXOR ETF ST.EUR.600 INS. FON1 EQU EUR Y

CT LYYU XETR FR0010344929 LYX.STOXX EU.600 ME.U.ETF FON1 EQU EUR Y

CT LYMB XETR FR0010344960 LYXOR ETF ST.EUR.600 OIL FON1 EQU EUR Y

CT LYYV XETR FR0010344978 LYXOR RTF ST.EUR.600 P.H. FON1 EQU EUR Y

CT LYYI XETR FR0010344986 LYX.ST.EUR.600 RET.U.ETF FON1 EQU EUR Y

CT LYMA XETR FR0010345363 LYX.ST.EU.600 FI.SE.U.ETF FON1 EQU EUR Y

CT LYYP XETR FR0010345371 LYX.ST.EU.600 BANKS U.ETF FON1 EQU EUR Y

CT LYYX XETR FR0010345389 LYX.ST.E.600 B.R.U.ETF EO FON1 EQU EUR Y

CT LYYY XETR FR0010345470 LYX.ST.EU.600 CHEM.U.ETF FON1 EQU EUR Y

CT LYYZ XETR FR0010345504 LYXOR ETF ST.EUR.600 CON. FON1 EQU EUR Y

CT LYYH XETR FR0010346205 LYX.CTR/C.CRB E-E UE C-EO FON1 EQU EUR Y

CT LYME XETR FR0010361675 LYX.HONG KONG(HSI)U.ETF D FON1 EQU EUR Y

CT LYMD XETR FR0010361683 LYX.MSCI INDIA U.ETF CEO FON1 EQU EUR Y

CT LYMC XETR FR0010361691 LYX.MSCI KOREA U.ETF CEO FON1 EQU EUR Y