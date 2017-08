The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT EL4J XETR DE000ETFL102 DK MSCI JAPAN LC FON1 EQU EUR Y

CT EL4X XETR DE000ETFL235 DK DAXPLUS MAX.DIVIDEND FON1 EQU EUR Y

CT EL4Y XETR DE000ETFL250 DK STOXX EUROPE 50 FON1 EQU EUR Y

CT EL4Z XETR DE000ETFL268 DK MSCI USA FON1 EQU EUR Y

CT EL41 XETR DE000ETFL276 DK MSCI USA MC FON1 EQU EUR Y

CT EL42 XETR DE000ETFL284 DK MSCI EUROPE FON1 EQU EUR Y

CT EL43 XETR DE000ETFL292 DK MSCI EUROPE MC FON1 EQU EUR Y

CT EL44 XETR DE000ETFL300 DK MSCI JAPAN FON1 EQU EUR Y

CT EL45 XETR DE000ETFL318 DK MSCI JAPAN MC FON1 EQU EUR Y

CT LYSX XETR FR0007054358 LYX.EU.ST.50(DR)U.E.DEO FON1 EQU EUR Y

CT DJAM XETR FR0007056841 LYX.D.JON.IN.AV.U.ETF DEO FON1 EQU EUR Y

CT LYMS XETR FR0007063177 LYX.NASDAQ-100 U.ETF DEO FON1 EQU EUR Y

CT LYQC XETR FR0007085501 LYX.MSCI E.(DR)UC.E.D-EO FON1 EQU EUR Y

CT LYY3 XETR FR0010168765 LYX.MSCI EMU GWTH(DR)UETF FON1 EQU EUR Y

CT LYY1 XETR FR0010168773 LY.MSCI EMU SM.CA.UETF EO FON1 EQU EUR Y

CT LYY2 XETR FR0010168781 LYS.MSCI EMU V.(DR)UC.ETF FON1 EQU EUR Y

CT L8I2 XETR FR0010204073 LY.EA.EU.(C.N.E.)UETF CEO FON1 EQU EUR Y

CT L8I1 XETR FR0010204081 LYX.CH.ENT.(HSCEI)U.E.CEO FON1 EQU EUR Y

CT LYY4 XETR FR0010245514 LYX.JAP.(TOPIX)(DR) DEO FON1 EQU EUR Y

CT LYY5 XETR FR0010261198 LYXOR MSCI EUR.U.ETF DEO FON1 EQU EUR Y

CT LYY6 XETR FR0010270033 LYX.C.T.R./C.CRB TRUECEO FON1 EQU EUR Y

CT LYYB XETR FR0010296061 LYX.MSCI USA U.ETF DEO FON1 EQU EUR Y

CT LYYC XETR FR0010312124 LYX.MSCI AC APXJ.UETF CEO FON1 EQU EUR Y

CT LYYA XETR FR0010315770 LYX.MSCI WORLD U.ETF DEO FON1 EQU EUR Y