The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT REES XETR DE000A2AFS54 SOURCE M.-S.GPR R.E.E.ADZ FON1 EQU EUR Y

CT WTDM XETR DE000A2AGPX1 WISDOMTR.US QU.DV.GR.DADZ FON1 EQU EUR Y

CT WTEM XETR DE000A2AHL75 WISDOMTR.GL.Q.DV.GR.DLADZ FON1 EQU EUR Y

CT WTIM XETR DE000A2AHL91 WISDOMTR.EO.QU.DV.GR.EADZ FON1 EQU EUR Y

CT WTD7 XETR DE000A2ARXE2 WISDOMTR.EUR.SC.DIV.EOADZ FON1 EQU EUR Y

CT WTD8 XETR DE000A2ARXF9 WISDOMTR.E.M.EQ.INC.DLADZ FON1 EQU EUR Y

CT WTD9 XETR DE000A2ARXG7 WISDOMTR.US EQ.INC.DLADL FON1 EQU EUR Y

CT WTDY XETR DE000A2AS9T2 WISDOMTR.US EQ.INC.EOHADZ FON1 EQU EUR Y

CT WTDZ XETR DE000A2DJWH8 WISDOMTR.INDIA QUAL. DLDZ FON1 EQU EUR Y

CT WTD0 XETR DE000A2DJWJ4 WISDOMTR.INDIA QUAL.DLADZ FON1 EQU EUR Y

CT FTGU XETR DE000A2DLXT7 FIR.T.G-US LC C.A.D.U. DZ FON1 EQU EUR Y

CT XAAG XETR DE000A2DPAL3 SOURCE-S.BL.CO.EX-A.ADLDZ FON1 EQU EUR Y

CT MXUK XETR DE000A2DPCP0 SOURCE M.-S.M.EU.EX-U.ADZ FON1 EQU EUR Y

CT E905 XETR DE000ETF9058 COMSTAGE 1-SDAX UCI.ETF I FON1 EQU EUR Y

CT E908 XETR DE000ETF9082 COMSTAGE 1-TECDAX U.ETF I FON1 EQU EUR Y

CT EL4A XETR DE000ETFL011 DK DAX FON1 EQU EUR Y

CT EL4B XETR DE000ETFL029 DK EURO STOXX 50 FON1 EQU EUR Y

CT EL4C XETR DE000ETFL037 DK STOXX EUR.STR.GROW.20 FON1 EQU EUR Y

CT EL4D XETR DE000ETFL045 DK STOXX EUR.STR.VALUE 20 FON1 EQU EUR Y

CT EL4E XETR DE000ETFL052 DK STOXX EUR.STR.STY.C.40 FON1 EQU EUR Y

CT EL4F XETR DE000ETFL060 DK DAX (AUSSCHUETTEND) FON1 EQU EUR Y

CT EL4G XETR DE000ETFL078 DK EO STOXX SEL.DIVID.30 FON1 EQU EUR Y

CT EL4H XETR DE000ETFL086 DK MSCI EUROPE LC FON1 EQU EUR Y

CT EL4I XETR DE000ETFL094 DK MSCI USA LC FON1 EQU EUR Y