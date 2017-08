The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT EXSC XETR DE0005933980 ISH.S.EUR.LARGE 200 U.ETF FON1 EQU EUR Y

CT EXSD XETR DE0005933998 ISH.S.EUROP.MID 200 U.ETF FON1 EQU EUR Y

CT EXX1 XETR DE0006289309 ISHS ESTXX BNKS.30-15 UC. FON1 EQU EUR Y

CT EXX2 XETR DE0006289317 ISHS ESTXX TELEC.30-15UC. FON1 EQU EUR Y

CT EXI2 XETR DE0006289382 IS.DJ GLOB.TITAN.50 U.ETF FON1 EQU EUR Y

CT EXI3 XETR DE0006289390 IS.DJ INDUST.AVERAG.U.ETF FON1 EQU EUR Y

CT EXSI XETR DE000A0D8Q07 ISHARES EURO STOXX U.ETF FON1 EQU EUR Y

CT EXXX XETR DE000A0D8Q23 ISHARES ATX UCITS ETF FON1 EQU EUR Y

CT EXX5 XETR DE000A0D8Q49 IS.DJ U.S.SELEC.DIV.U.ETF FON1 EQU EUR Y

CT EXSE XETR DE000A0D8QZ7 ISH.S.EUR.SMALL 200 U.ETF FON1 EQU EUR Y

CT EXXU XETR DE000A0F5UE8 IS.DJ CHINA OFFS.50 U.ETF FON1 EQU EUR Y

CT EXXT XETR DE000A0F5UF5 ISHARES NASDAQ-100 U.ETF FON1 EQU EUR Y

CT EXXV XETR DE000A0F5UG3 IS.DJ EUROZ.SUST.SC.U.ETF FON1 EQU EUR Y

CT ISPA XETR DE000A0F5UH1 IS.S.GL.SE.D.100 U.ETF A. FON1 EQU EUR Y

CT EXXY XETR DE000A0H0728 ISHS DIV.COMM.SWAP UC.ETF FON1 EQU EUR Y

CT EXXW XETR DE000A0H0744 IS.DJ AS.PAC.S.D.30 U.ETF FON1 EQU EUR Y

CT EXX7 XETR DE000A0H08D2 ISHARES NIKKEI 225 U.ETF FON1 EQU EUR Y

CT ETLV XETR DE000A0Q8NA2 ETFS S-NW.GL.AG.BUS.GO DZ FON1 EQU EUR Y

CT ETLX XETR DE000A0Q8NC8 ETFS DAXGL.G.MIN.GO UC.DZ FON1 EQU EUR Y

CT ETLZ XETR DE000A0Q8NE4 ETFS RUS.2000US S.C.GO DZ FON1 EQU EUR Y

CT DEL2 XETR DE000A0X8994 ETFS DAX DLY 2X LG GO DZ FON1 EQU EUR Y

CT DES2 XETR DE000A0X9AA8 ETFS DAX DLY2XSH.GO UC.DZ FON1 EQU EUR Y

CT DVEU XETR DE000A143TJ9 SS.M.II-FT.RA.E.E.I.P.ADZ FON1 EQU EUR Y

CT FTGG XETR DE000A2AEM85 FIR.T.G.-GER.ALPHD.AEO DZ FON1 EQU EUR Y