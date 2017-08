The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT E044 XETR LU1104582231 COMST.-SHORTMDAX TR UCI.I FON0 EQU EUR Y

CT UIM2 XETR LU1215451524 UBS-ETF-FA.MS.EMU QU EOAD FON0 EQU EUR Y

CT UIMZ XETR LU1215452928 UBS-ETF-FA.MS.EMU PV EOAD FON0 EQU EUR Y

CT UIMY XETR LU1215454460 UBS-ETF-FA.MS.EMU LV EOAD FON0 EQU EUR Y

CT UIM8 XETR LU1215455947 UBS-ETF-F.M.EMU TSY EOAD FON0 EQU EUR Y

CT LYXL XETR LU1218122742 LYXOR JPMORGAN EU.LO.C-EO FON0 EQU EUR Y

CT LYXS XETR LU1218123047 LYXOR JPM E.LO.SI.ETF CEO FON0 EQU EUR Y

CT LYXM XETR LU1218123393 LYXOR JPM EUR.MOM.ETF CEO FON0 EQU EUR Y

CT LYXQ XETR LU1218123559 LYXOR JPM EUR.QUA.ETF CEO FON0 EQU EUR Y

CT LYXV XETR LU1218123716 LYXOR JPM EUR.VAL.ETF CEO FON0 EQU EUR Y

CT FRCJ XETR LU1230561679 UBS-ETF-MSCI JAP.S.R.ADYN FON0 EQU EUR Y

CT XIEE XETR LU1242369327 DB X-TR.MSCI EUR.IDX.DR1D FON0 EQU EUR Y

CT C099 XETR LU1275255799 CS.CO.C.EX-AG.M.E.H.ETF I FON0 EQU EUR Y

CT LYX5 XETR LU1290894820 LYXOR JPMORG.MUL.-F.E.CEO FON0 EQU EUR Y

CT EXSB XETR DE0002635273 ISHARES DIVDAX UCITS ETF FON1 EQU EUR Y

CT EXSG XETR DE0002635281 IS.EO ST.SEL.DIV.30 U.ETF FON1 EQU EUR Y

CT EXSH XETR DE0002635299 ISH.S.EU.SEL.DIV.30 U.ETF FON1 EQU EUR Y

CT EXSA XETR DE0002635307 ISH.STOX.EUROPE 600 U.ETF FON1 EQU EUR Y

CT EXS3 XETR DE0005933923 ISHARES MDAX UCITS ETF FON1 EQU EUR Y

CT EXS1 XETR DE0005933931 ISHS CORE DAX UCITS ETF FON1 EQU EUR Y

CT EXW3 XETR DE0005933949 ISH.STOXX EUROPE 50 U.ETF FON1 EQU EUR Y

CT EXW1 XETR DE0005933956 ISHARES EO STOXX 50 U.ETF FON1 EQU EUR Y

CT EXI1 XETR DE0005933964 ISHARES SLI UCITS ETF DE FON1 EQU EUR Y

CT EXS2 XETR DE0005933972 ISHARES TECDAX UCITS ETF FON1 EQU EUR Y