The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT XCHC XETR LU0781022339 DB X-TR.CSI300 HEA.CARE1C FON0 EQU EUR Y

CT OSXA XETR LU0799656698 OSS.WORLD MV UC. ETF 1CDL FON0 EQU EUR Y

CT VOOL XETR LU0832435464 MUL-LYX.S+P500VFER UE CE FON0 EQU EUR Y

CT LGQI XETR LU0832436512 MUL-LY.SG G.Q.I.N.UE DE FON0 EQU EUR Y

CT XD5F XETR LU0835262626 DB X-T.EO S.50 E.F.E. 1D FON0 EQU EUR Y

CT XDUK XETR LU0838780707 DB X-T.FTSE 100 E.DR 1C FON0 EQU EUR Y

CT XDDX XETR LU0838782315 DB X-TR.DAX U.E.DR INC.1D FON0 EQU EUR Y

CT XDJP XETR LU0839027447 DBX-T.NIK.225 UCI.E.DR 1D FON0 EQU EUR Y

CT XD5E XETR LU0846194776 DB X-T.MSCI EMU I.UEDR.1D FON0 EQU EUR Y

CT E129 XETR LU0860821874 COMS.-SP S.40IN.T.U.ETF I FON0 EQU EUR Y

CT RQFI XETR LU0875160326 DB X-TR.HAR.CSI300 UC. 1D FON0 EQU EUR Y

CT OSXC XETR LU0876440578 OSS.R.W.E.C. UC.ETF 1CEO FON0 EQU EUR Y

CT C024 XETR LU0947415054 C.S.-FTSE CHINA A50 U.E.I FON0 EQU EUR Y

CT UEF3 XETR LU0950671239 UBS-E.-M.UK H.TO EO AAEO FON0 EQU EUR Y

CT UEF2 XETR LU0950672476 UBS-E.-M.JP.H.TO EO AAEO FON0 EQU EUR Y

CT C007 XETR LU1033693638 COMSTAGE-MDAX UCITS ETF I FON0 EQU EUR Y

CT C025 XETR LU1033694107 C.MSCI JAP.100P.D.HD EO I FON0 EQU EUR Y

CT C014 XETR LU1033694362 C.-S+P 500 EO D.HD N.TR I FON0 EQU EUR Y

CT UEF5 XETR LU1048313891 UBS-ETF-MSCI E.MA.S.R.ADL FON0 EQU EUR Y

CT USCP XETR LU1079841273 OSS.S.B.US S.V.T U.ETF1CE FON0 EQU EUR Y

CT EUPE XETR LU1079842321 OSS.S.B.EU.S.V.T U.ETF1CE FON0 EQU EUR Y

CT C032 XETR LU1104574725 COMST.-MSCI ITALY TRN I FON0 EQU EUR Y

CT C033 XETR LU1104577314 COMST.-MSCI SPAIN TRN I FON0 EQU EUR Y

CT E043 XETR LU1104579369 COMST.-LEVDAX X2 UC.ETF I FON0 EQU EUR Y