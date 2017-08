The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT C054 XETR LU0488317297 CS-FR EO STOXX 50 U.ETF I FON0 EQU EUR Y

CT CD91 XETR LU0488317701 C.S.-NYSE AR.GO.B.U.ETF I FON0 EQU EUR Y

CT D5BK XETR LU0489337690 DB X-T.FTSE E/N DE RE 1C FON0 EQU EUR Y

CT D5BM XETR LU0490618542 DB X-TR.S+P500 1CDL FON0 EQU EUR Y

CT LYPS XETR LU0496786574 MUL-LYX.S+P500UC.ETF D-EO FON0 EQU EUR Y

CT LYPT XETR LU0496786731 MUL-LYX.MSCI CA.U.ETF DEO FON0 EQU EUR Y

CT LYPU XETR LU0496786905 MUL-LYX.AU.S+PASX200UEDEO FON0 EQU EUR Y

CT XCS3 XETR LU0514694370 DB X-TR.MSCI M.I.(DR)1CDL FON0 EQU EUR Y

CT XCS4 XETR LU0514694701 DB X-T.MSCI TH.I.(DR)1CDL FON0 EQU EUR Y

CT XCS5 XETR LU0514695187 DB X-TR.MSCI IND.IDX.1CDL FON0 EQU EUR Y

CT XCS6 XETR LU0514695690 DB X-T.MSCI CH.I.(DR)1CDL FON0 EQU EUR Y

CT LYPA XETR LU0533032008 MUL-LYX.MSCI WCD U.ETFCEO FON0 EQU EUR Y

CT LYPB XETR LU0533032263 MUL-LYX.MSCI WCS TRUE CEO FON0 EQU EUR Y

CT LYPC XETR LU0533032420 MUL-LYX.MSCI W.EN.TRUECEO FON0 EQU EUR Y

CT LYPD XETR LU0533032859 MUL-LYX.MSCI W.FI.TRUECEO FON0 EQU EUR Y

CT LYPE XETR LU0533033238 MUL-LYX.MSCI W.HCTRUE CEO FON0 EQU EUR Y

CT LYPF XETR LU0533033402 MUL-LYX.MSCI W.IN.TRUECEO FON0 EQU EUR Y

CT LYPG XETR LU0533033667 MUL-LYX.MSCI W.ITTRUE CEO FON0 EQU EUR Y

CT LYPH XETR LU0533033824 MUL-LYX.MSCI W.MA.TRUECEO FON0 EQU EUR Y

CT LYPI XETR LU0533034129 MUL-LYX.MSCI W.TS.TRUECEO FON0 EQU EUR Y

CT LYPQ XETR LU0533034558 MUL-LYX.MSCI W.UT.TRUECEO FON0 EQU EUR Y

CT M9SW XETR LU0562666403 M.A.-TOPIX EO HD.IN.UETF FON0 EQU EUR Y

CT XPQP XETR LU0592215403 DB X-T.MSCI PHIL.I.1C-DL FON0 EQU EUR Y

CT XMKA XETR LU0592217524 DB X-T.MSCI A.T50 I. 1CDL FON0 EQU EUR Y