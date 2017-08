The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT UBUU XETR IE00BX7RRT25 UBS(I)-F.M.US.T.S.YL.ADDL FON0 EQU EUR Y

CT PSVX XETR IE00BX8ZXS68 P.SHS S+P500 VEQTOR FON0 EQU EUR Y

CT ZPDJ XETR IE00BZ0G8B96 SPDR MSCI JAPAN ETF AYNU FON0 EQU EUR Y

CT ZPDW XETR IE00BZ0G8C04 SPDR MSCI JAPAN ETF AEOH FON0 EQU EUR Y

CT IBCY XETR IE00BZ0PKS76 ISHSIV-E.MSCI USA MUL.DLA FON0 EQU EUR Y

CT IBCZ XETR IE00BZ0PKT83 ISHSIV-E.MSCI WLD MUL.DLA FON0 EQU EUR Y

CT IBC0 XETR IE00BZ0PKV06 ISIV-E.MSCI E.M.U.ETF EOA FON0 EQU EUR Y

CT DBPD XETR LU0411075020 DB X-TR.SHORTDAX X2 DA.1C FON0 EQU EUR Y

CT DBPE XETR LU0411075376 DB X-TR.LEVDAX DAILY 1C FON0 EQU EUR Y

CT DBPG XETR LU0411078552 DB X-TR.S+P500 2X LE.D.1C FON0 EQU EUR Y

CT DBPK XETR LU0411078636 DB X-T.SP500 2X I.D.2XIIC FON0 EQU EUR Y

CT CD40 XETR LU0419740799 COMST.-CAC 40 UCITS ETF I FON0 EQU EUR Y

CT CD47 XETR LU0444605215 COMST.-PSI 20 UCITS ETF I FON0 EQU EUR Y

CT CD48 XETR LU0444605306 COMS.-PSI20 LEVER.U.ETF I FON0 EQU EUR Y

CT D5BI XETR LU0476289466 DB X-TR.MSCI MEX.I.DR 1C FON0 EQU EUR Y

CT D5BH XETR LU0476289540 DBXTR.-MSCI CA.IN.(DR)1C FON0 EQU EUR Y

CT XAIN XETR LU0476289623 DB X-T.MSCI IND.IDX.I 1C FON0 EQU EUR Y

CT UIMI XETR LU0480132876 UBS-ETF-MSCI EMERG.MKTS A FON0 EQU EUR Y

CT D5BL XETR LU0486851024 DBXTR.-MSCI EU.V.F.(DR)1C FON0 EQU EUR Y

CT C012 XETR LU0488316133 COMSTAGE-S+P 500 U.ETF I FON0 EQU EUR Y

CT 8H81 XETR LU0488316216 COMSTA.-FTSE100TR U.ETF I FON0 EQU EUR Y

CT C022 XETR LU0488316729 COMSTAGE-HSI UCITS ETF I FON0 EQU EUR Y

CT C023 XETR LU0488316992 COMSTA.-HSCEI UCITS ETF I FON0 EQU EUR Y

CT C002 XETR LU0488317024 COMST.-FR DAX UCITS ETF I FON0 EQU EUR Y