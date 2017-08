The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT CEM1 XETR IE00BRHZ0620 ISHSIII-MSCI T.USA RE DLD FON0 EQU EUR Y

CT E500 XETR IE00BRKWGL70 SOURCE-S.S+P 500 EO HDGD FON0 EQU EUR Y

CT ZPRP XETR IE00BSJCQV56 SP.FTS.EPRA EU.EX UK R.E. FON0 EQU EUR Y

CT ZPRX XETR IE00BSPLC298 SSGA S.E.E.II-M.E.S.C.V.W FON0 EQU EUR Y

CT ZPRW XETR IE00BSPLC306 SSGA S.E.E.II-M.EUR.V.WG. FON0 EQU EUR Y

CT ZPRV XETR IE00BSPLC413 SSGA S.E.E.II-M.U.S.C.V.W FON0 EQU EUR Y

CT ZPRU XETR IE00BSPLC520 SSGA S.E.E.II-M.USA V.WG. FON0 EQU EUR Y

CT NS4E XETR IE00BVGC6645 SOURCE M.-S.JPX-N.400 EOH FON0 EQU EUR Y

CT ZPDD XETR IE00BWBXM278 S.S.E.E.II-S+P US C.D.S.S FON0 EQU EUR Y

CT ZPDS XETR IE00BWBXM385 SSGA S.E.E.II-S.US.CON.S. FON0 EQU EUR Y

CT ZPDE XETR IE00BWBXM492 SSGA S.E.E.II-S.US E.S.S. FON0 EQU EUR Y

CT ZPDF XETR IE00BWBXM500 SSGA S.E.E.II-S.US F.S.S. FON0 EQU EUR Y

CT ZPDH XETR IE00BWBXM617 SS.S.E.E.II-S.US H.C.S.S. FON0 EQU EUR Y

CT ZPDI XETR IE00BWBXM724 SSGA S.E.E.II-S.US I.S.S. FON0 EQU EUR Y

CT ZPDM XETR IE00BWBXM831 SSGA S.E.E.II-S.US M.S.S. FON0 EQU EUR Y

CT ZPDT XETR IE00BWBXM948 SSGA S.E.E.II-S.US T.S.S. FON0 EQU EUR Y

CT ZPDU XETR IE00BWBXMB69 SSGA S.E.E.II-S.US U.S.S. FON0 EQU EUR Y

CT EZEX XETR IE00BWFDP571 SOURCE MKTS-S.ST.EUR.EX.A FON0 EQU EUR Y

CT JEXE XETR IE00BWFDP803 SOUR.MKTS-S.ST.JAP.EX.EOH FON0 EQU EUR Y

CT HDLV XETR IE00BWTN6Y99 P.SHS S+P500 H.DIV.L.VOL. FON0 EQU EUR Y

CT CEBP XETR IE00BWZN1T31 ISHSVII-MSCI E.DL H.ACC FON0 EQU EUR Y

CT UBUR XETR IE00BX7RQY03 UBS(I)-F.MSCI US.L.V.ADDL FON0 EQU EUR Y

CT UBUS XETR IE00BX7RR706 UBS(I)-F.MSCI US.P.V.ADDL FON0 EQU EUR Y

CT UBUT XETR IE00BX7RRJ27 UBS(I)-FA.MSCI US.QU.ADDL FON0 EQU EUR Y