The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT UBUM XETR IE00BMP3HG27 UBS I.ETF-DL G.SEL.DIV.AD FON0 EQU EUR Y

CT UBUN XETR IE00BMP3HJ57 UBS I.ETF-MSCI EMU CYC.AD FON0 EQU EUR Y

CT UBUP XETR IE00BMP3HL79 UBS I.ETF-MSCI EMU DEF.AD FON0 EQU EUR Y

CT IS3Q XETR IE00BP3QZ601 ISHSIV-E.MSCI W.QU.F.DL A FON0 EQU EUR Y

CT IS3R XETR IE00BP3QZ825 ISIV-E.MSCI WMF U.ETF DLA FON0 EQU EUR Y

CT IS3S XETR IE00BP3QZB59 ISHSIV-E.MSCI W.VAL.F.DLA FON0 EQU EUR Y

CT IS3T XETR IE00BP3QZD73 ISHSIV-E.MSCI WLD S.F.DLA FON0 EQU EUR Y

CT IS3U XETR IE00BP3QZJ36 ISIV-MSCI FRAN. U.ETF EOA FON0 EQU EUR Y

CT XREA XETR IE00BP8FKB21 DB X-T.FTSE D.E.X-UK P.1C FON0 EQU EUR Y

CT XDNY XETR IE00BPVLQD13 DB-XTR.JPX-N.400 E.DR 1D FON0 EQU EUR Y

CT CEMQ XETR IE00BQN1K562 ISHSIV-E.MSCI EU.QU.F.EOA FON0 EQU EUR Y

CT CEMR XETR IE00BQN1K786 ISHSIV-E.MSCI EO M.F.EO A FON0 EQU EUR Y

CT CEMS XETR IE00BQN1K901 ISHSIV-E.MSCI EUR.V.F.EOA FON0 EQU EUR Y

CT CEMT XETR IE00BQN1KC32 ISHSIV-E.MSCI EUR.S.F.EOA FON0 EQU EUR Y

CT G2X XETR IE00BQQP9F84 VE GOLD MINERS UCITSETF A FON0 EQU EUR Y

CT G2XJ XETR IE00BQQP9G91 VE JR GOLD MIN.UCITSETF A FON0 EQU EUR Y

CT GMVM XETR IE00BQQP9H09 VE VECT.MRN.US WDE MOAT A FON0 EQU EUR Y

CT CEM2 XETR IE00BQT3VN15 ISIV-US EQ.B.AC.U.ETF DLA FON0 EQU EUR Y

CT 36BY XETR IE00BQT3W831 ISHSII-JPX-N.400EUR H.ACC FON0 EQU EUR Y

CT 36BZ XETR IE00BQT3WG13 ISHSIV-MSCI CHINA A DL A FON0 EQU EUR Y

CT ZPRI XETR IE00BQWJFQ70 SPDR MORN.MUL.-A.GL.INFR. FON0 EQU EUR Y

CT XGLF XETR IE00BQXKVQ19 DB-XT.MSCI GCC S.IDXETF1C FON0 EQU EUR Y

CT XDNE XETR IE00BRB36B93 DB-XTR.JPX-N.400 E.DR3CEH FON0 EQU EUR Y

CT 2B7N XETR IE00BRHZ0398 ISHSIII-MSCI T.UK RE LSD FON0 EQU EUR Y