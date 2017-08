The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT XDWL XETR IE00BK1PV551 CFS-DBXT MSCI WLD ETF 1D FON0 EQU EUR Y

CT IS3N XETR IE00BKM4GZ66 IS C.MSCI EMIMI U.ETF DLA FON0 EQU EUR Y

CT CEMG XETR IE00BKM4H197 ISHSV-MSCI EM CO.GWTH DLA FON0 EQU EUR Y

CT QDVD XETR IE00BKM4H312 I2-I.MSCI USA QD.UETF DLD FON0 EQU EUR Y

CT SPYR XETR IE00BKWQ0C77 SSGA S.E.E.II-M.EU.CON.D. FON0 EQU EUR Y

CT SPYC XETR IE00BKWQ0D84 SSGA S.E.E.II-M.EU.CON.S. FON0 EQU EUR Y

CT SPYN XETR IE00BKWQ0F09 SSGA S.E.E.II-M.EU.ENERGY FON0 EQU EUR Y

CT SPYZ XETR IE00BKWQ0G16 SSGA S.E.E.II-M.EURO.FIN. FON0 EQU EUR Y

CT SPYH XETR IE00BKWQ0H23 SSGA S.E.E.II-M.EU.H.CARE FON0 EQU EUR Y

CT SPYQ XETR IE00BKWQ0J47 SSGA S.E.E.II-M.EUR.IND. FON0 EQU EUR Y

CT SPYK XETR IE00BKWQ0K51 SSGA S.E.E.II-M.EU.TECHN. FON0 EQU EUR Y

CT SPYP XETR IE00BKWQ0L68 SSGA S.E.E.II-M.EUR.MAT. FON0 EQU EUR Y

CT SPYS XETR IE00BKWQ0M75 SSGA S.E.E.II-M.EU.SM.CAP FON0 EQU EUR Y

CT SPYT XETR IE00BKWQ0N82 SSGA S.E.E.II-M.EU.TELEC. FON0 EQU EUR Y

CT SPYU XETR IE00BKWQ0P07 SSGA S.E.E.II-M.EUR.UTIL. FON0 EQU EUR Y

CT SPYE XETR IE00BKWQ0Q14 SSGA S.E.E.II-MSCI EUROPE FON0 EQU EUR Y

CT ZPR3 XETR IE00BKY7WX37 S.S.E.E.II-R.3000 US T.M. FON0 EQU EUR Y

CT XDEQ XETR IE00BL25JL35 CFS-DBXT.MSCI WQF.DR 1CDL FON0 EQU EUR Y

CT XDEV XETR IE00BL25JM42 CFS-DBXT.MSCI WVF.DR 1CDL FON0 EQU EUR Y

CT XDEB XETR IE00BL25JN58 CFS-DBXT.MSCI WMV.DR 1CDL FON0 EQU EUR Y

CT XDEM XETR IE00BL25JP72 CFS-DBXT.MSCI WMF.DR 1CDL FON0 EQU EUR Y

CT XDEW XETR IE00BLNMYC90 DB-XTR.S+P500 EW ETF 1CDL FON0 EQU EUR Y

CT BBCK XETR IE00BLSNMW37 P.SHS GL BUYB.ACHIEV.QD D FON0 EQU EUR Y

CT XDPE XETR IE00BM67HW99 DB-XTR.S+P500 U.ETF 1CEOH FON0 EQU EUR Y