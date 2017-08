The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT EUN0 XETR IE00B86MWN23 ISHSVI-E.MSCI EO MIN.VEOA FON0 EQU EUR Y

CT IQQ0 XETR IE00B8FHGS14 ISHS VI-E.MSCI WL.M.V.DLA FON0 EQU EUR Y

CT SPYJ XETR IE00B8GF1M35 SPDR DW JNES GL.RL.EST.DL FON0 EQU EUR Y

CT EUNZ XETR IE00B8KGV557 ISHSVI-E.MSCI EM MIN.VDLA FON0 EQU EUR Y

CT ZPRE XETR IE00B910VR50 SPDR MSCI EMU UCITS ETF FON0 EQU EUR Y

CT ZPRG XETR IE00B9CQXS71 SPDR S+P GL.DIV.ARIST.ETF FON0 EQU EUR Y

CT ZPRA XETR IE00B9KNR336 SPDR S+P P.AS.DIV.ARI.ETF FON0 EQU EUR Y

CT XDN0 XETR IE00B9MRHC27 DB-XTR.MS.NORD.ETF(DR) 1D FON0 EQU EUR Y

CT XDGM XETR IE00B9MRJJ36 DB-XTR.MITT.+MIDC.GERM.1D FON0 EQU EUR Y

CT ZPRB XETR IE00BCBJFC69 SSGA SP.E.EU.II-M.E.B.BR. FON0 EQU EUR Y

CT ZPRS XETR IE00BCBJG560 SSGA SP.E.EU.II-M.W.S.C. FON0 EQU EUR Y

CT IS3H XETR IE00BCLWRD08 ISIV-MSCI EMUMC.U.ETF EOA FON0 EQU EUR Y

CT IS3G XETR IE00BCLWRF22 ISIV-MSCIEMULACAU.ETF EOA FON0 EQU EUR Y

CT UBUJ XETR IE00BD4TYG73 UBS I.ETF-M.U.H.T.EO EOAA FON0 EQU EUR Y

CT IUSR XETR IE00BD5J2G21 ISHSII-EO STOXX50 X-F.EOA FON0 EQU EUR Y

CT ZPRL XETR IE00BFTWP510 SSGA SP.E.EU.II-EO S.L.V. FON0 EQU EUR Y

CT XAFE XETR IE00BGDWNL65 DB-X-TR.M.A.F.E.ETF(DR)2C FON0 EQU EUR Y

CT XMAW XETR IE00BGHQ0G80 CONC.-DB XT M.ACWI ETF 1C FON0 EQU EUR Y

CT XDND XETR IE00BH361H73 DB-XTR.MS.N.AM.H.D.Y.I.1C FON0 EQU EUR Y

CT XDWD XETR IE00BJ0KDQ92 CFS-DBXT MSCI WLD ETF 1C FON0 EQU EUR Y

CT XD9U XETR IE00BJ0KDR00 CFS-DBXT MSCI USA ETF 1C FON0 EQU EUR Y

CT ZPRR XETR IE00BJ38QD84 S.S.E.E.II-R.2000 US S.C. FON0 EQU EUR Y

CT XRSM XETR IE00BJZ2DC62 DB-X-TR.R.MIDC.ETF DR1CDL FON0 EQU EUR Y

CT XRS2 XETR IE00BJZ2DD79 DB-X-TR.RUS.2000 ETF 1CDL FON0 EQU EUR Y