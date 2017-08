The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT CEBL XETR IE00B5L8K969 ISHSVII-MSCI EM AS.DL ACC FON0 EQU EUR Y

CT SPYW XETR IE00B5M1WJ87 SPDR S+P EO DIV.ARIST.ETF FON0 EQU EUR Y

CT UBUB XETR IE00B5PYL424 UBS(I)-SOL.G.O.E.U.E.ADDL FON0 EQU EUR Y

CT UIQS XETR IE00B5TZCY80 UBS ETFS-MSCI CA SF AACD FON0 EQU EUR Y

CT CEBB XETR IE00B5V87390 ISHSVII-MSCI RU ADR/GDRDA FON0 EQU EUR Y

CT CEBJ XETR IE00B5W4TY14 ISHSVII-MSCI KOREA DL ACC FON0 EQU EUR Y

CT CEBG XETR IE00B5WHFQ43 ISHSVII-MSCI MX.CPD DLACC FON0 EQU EUR Y

CT EUNY XETR IE00B652H904 ISHSV-EM DIVID.U.ETF DLD FON0 EQU EUR Y

CT IS0D XETR IE00B6R51Z18 ISHSV-O+G.EX.+PROD.DL A FON0 EQU EUR Y

CT IS0E XETR IE00B6R52036 ISV-GOLD.PROD.U.ETF DLA FON0 EQU EUR Y

CT IS0C XETR IE00B6R52143 ISV-AGRIBUSIN.U.ETF DLA FON0 EQU EUR Y

CT IUSQ XETR IE00B6R52259 ISHSV-MSCI ACWI DL A FON0 EQU EUR Y

CT SPYG XETR IE00B6S2Z822 SPDR S+P UK DIV.ARIST.ETF FON0 EQU EUR Y

CT IBCK XETR IE00B6SPMN59 ISHSVI-E.S+P500MIN.V.DL A FON0 EQU EUR Y

CT SPYV XETR IE00B6YX5B26 SPDR S+P EM.MKTS DIVI.ETF FON0 EQU EUR Y

CT SPY5 XETR IE00B6YX5C33 SPDR S+P 500 UCITS ETF FON0 EQU EUR Y

CT SPYD XETR IE00B6YX5D40 SPDR S+P US DIV.ARIST.ETF FON0 EQU EUR Y

CT SPYF XETR IE00B7452L46 SPDR FTSE UK ALL SHARE FON0 EQU EUR Y

CT UBU3 XETR IE00B77D4428 UBS I.-MSCI USA U.E. ADDL FON0 EQU EUR Y

CT UBU5 XETR IE00B78JSG98 UBS(I)-MSCI US.V.U.E.ADDL FON0 EQU EUR Y

CT UBU9 XETR IE00B7K93397 UBS(I.)ETF-SP500 U.E.ADDL FON0 EQU EUR Y

CT UBUD XETR IE00B7KMNP07 UBS(I)-S.G.P.G.M.U.E.ADDL FON0 EQU EUR Y

CT UBU7 XETR IE00B7KQ7B66 UBS(I)-MSCI WOR. U.E.ADDL FON0 EQU EUR Y

CT SPY1 XETR IE00B802KR88 SPDR S+P 500 LW VOL.USD FON0 EQU EUR Y